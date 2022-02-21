/680668/جون-كيري-نضع-ثقتنا-فى-قيادة-مصر-لمؤتمر-الأطراف-الـ-27-حول-المناخ

أكد المبعوث الرئاسي الامريكي جون كيري، أن بلاده تضع ثقتها فى قيادة مصر لمؤتمر الأطراف الـ 27 حول المناخ، مثمنا التنسيق مع مصر فى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

دوت الخليج

مؤتمر المناخ الـ 27 بشرم الشيخ

وشدد جون كيري، على أن تغير المناخ أصبح تهديدا للكوكب ولكل الكائنات التي تعيش فيه، مؤكدا أن التطرف المناخي الذي يحدث بسبب ممارسات البشرية، مشيرا “حققنا تقدمنا فى قمة جلاسكو وعلينا ضم المزيد من الدول للحياد المناخي، موضحا انه لا زال هناك الكثير من التراخي حول قضية المناخ.

ولفت المبعوث الرئاسي الأمريكي، جون كيري، ما توقعنا حدوثه لذوبان الجليد خلال 100 عام سيحدث خلال الـ 30 عام المقبلة، لافتا إلى كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، “ أنها أصبحت حياة أو موت”، مشددا على أنه ليس هناك قضية عالمية حرجة تستدعي التكاتف فيها مثل قضية المناخ.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل أمس الأحد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك بحضور الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي، وطلب نقل التحيات إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، مشيداً سيادته بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، ومؤكداً حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.