/680655/رمضان-2022-كارولين-عزمي-بديلا-لميرهان-حسين-في-مسلسل-ملف-سري

وقع الاختيار على الفنانة الشابة كارولين عزمي، للمشاركة في بطولة المسلسل الرمضاني «ملف سري»، والذي يخوض بطولته الفنان هاني سلامة، وبدأ في التصوير الفعلي له منذ أيام.

دوت الخليجيرصد استبدال ميرهان حسين بكارولين عزمي في مسلسل ملف سري

وجاء اختيار كارولين عزمي للمشاركة في المسلسل بعد أن اعتذرت الفنانة ميرهان حسين عن دورها في العمل بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أنه ليست المرة الأولى لفيروس كورونا في استبعاد ميرهان حسني عن عمل فني، فكانت إعتذرت من قبل عن تقديم مسرحية «كازانوفا»، الذي تم عرضها في موسم الرياض السعودي، بعد إجراء عدد من البروفات.

مسلسل ملف سري

مسلسل ملف سري من بطولة هاني سلامة، عائشة بن أحمد وكارولين عزمي وشيرين وماجد المصري ونضال الشافعي وصبا الرافعي ودنيا عبد العززي ومحسن محيي الدين وإيهاب فهمي وإدوارد ورحمة حسن ودينا ومادلين طبر وتأليف محمود حجاج، وتحت قيادة المخرج حسن البلاسي.

أما عن مسرحية كازانوفا في من بطولة المسرحية عدد من النجوم في مصر والوطن العربي، منهم نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، ياسر الطبجي وسليمان عيد، ومعهم المطرب الشعبي سعد الصغير، لما تحتويه المسرحية من كوميديا وإستعراضات وبعض الأغاني الشعبية له، المسرحية من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

كارولين عزمي في مسلسل أبو العروسة

من ناحية أخرى، يعرض للفنانة المتألقة كارولين عزمي، مسلسل «أبو العروسة» في موسمه الثالث، وذلكةمن يوم السبت حتى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر فضائية «dmc» و «dmc دراما».

وتدور قصة مسلسل «أبو العروسة» حول المشكلات المثارة داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة، ويشارك في بطولته سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.