القوى العاملة: تعيين 742 شاباً وصرف 476 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بقنا

/680654/القوى-العاملة-تعيين-742-شابا-وصرف-476-ألف-جنيه-للعمالة-غير-المنتظمة-بقنا

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا قامت بتعيين 742 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم شاباً "قادر باختلاف"، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة.

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ويأتي ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2437 شاباً منهم 10 "قادرون باختلاف"، وتوفير 160 فرصة عمل، فضلا عن استخراج 962 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة.

وقال سعفان، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً بإجمالى 476 ألفاً و551 جنيه لـ 5178 عاملاً من المسجلين، منها 395 ألفاً و560 جنيهاً لـ 4621 عاملاً كرعاية إجتماعية، وصرف 80 ألفاً و991 جنيه للرعاية الصحية لـ 557 عاملا من المسجلين بالمديرية.

تعيين 742 شاباً وصرف 476 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بقنا

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال يناير الماضي، أشار فيه إلي أنه تم التفتيش العمالي على 539 منشأة، وعمل 3 حملات تفتيش شامل ، وأسفر عن تحرير 32 محضراً عمالياً، من خلال مفتشى العمل، وعمل 3 ندوات توعية للعاملين ، فضلاً عن تلقى 7 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، وتحويل 3 شكاوى منها للقضاء ، وتبقت 3 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة .

و قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 161 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 )، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.