التعليم العالي: اللجنة الوطنية لليونسكو تعلن عن جائزة (اليونسكو / جيكجي لذاكرة...

تلقي د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من د. غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية حول فتح باب التقدم لجائزة (اليونسكو/جيكجي لذاكرة العالم) في دورتها التاسعة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الجائزة أنشئت عام 2004؛ بهدف تعزيز برنامج ذاكرة العالم، وكذلك ذكرى نقش كتاب جيكجي الذي يعد أقدم الكتب الذي طُبعت بالحروف المعدنية.

ولفت التقرير إلى أن سجل ذاكرة العالم هو برنامج أنشئ عام 1992 بفضل اهتمام اليونسكو بالتراث الوثائقي البشري؛ بهدف صون وحماية هذا التراث من التدهور، حيث إن هناك عددًا من العناصر المصرية التي أدرجت في سجل ذاكرة العالم تتمثل في ذاكرة قناة السويس المدرجة عام 1997، وأفعال السلاطين والأمراء عام 2005، والمخطوطات الفارسية والمصورة عام 2007، ومجموعة المكتبة الوطنية المصرية لمخطوطات القرآن المملوكي عام 2013.

وفى إطار اهتمام اللجنة الوطنية لليونسكو بهذا البرنامج، تم تشكيل لجنة وطنية معنية ببرنامج ذاكرة العالم برئاسة د. شريف شاهين القائم بعمل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة؛ بهدف إعداد قائمة بالجهات التي يمكن أن تتقدم بتسجيل مجموعات توثيقية في سجل ذاكرة العالم، فضلًا عن عقد ندوات تعريفية بهذا البرنامج، مع تقديم المشورة للجهات التي ترغب في التقدم لتسجيل مجموعات توثيقية في سجل ذاكرة العالم.

وأفاد التقرير أن هذه الجائزة تمول من جمهورية كوريا الجنوبية، وتمنح كل سنتين للمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى التي قدمت مساهمات كبيرة في حفظ التراث الوثائقي، وإمكانية الوصول إليه باعتباره تراثًا مشتركًا، حيث تقدر قيمة الجائزة بمبلغ 30 ألف دولار أمريكي.

وأوضح التقرير أنه يجب تقديم الملفات باللغة الإنجليزية أو الفرنسية بحد أقصى (ثلاثة مرشحين)، بحيث يكون متضمنًا ملخصًا ووصف لخلفية المرشح وإنجازاته، فضلًا عن ملخص للعمل أو نتائج المصنف، بالإضافة إلى الوثائق الداعمة ذات الأهمية الكبرى، وكذا استعراض الطريقة التي ساهم بها العمل المقدم فيها عرض، وإمكانية الوصول إلى التراث الوثائقي.

وأضاف التقرير أنه يمكن للراغبين في التقدم لهذه الجائزة الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:

https://drive.google.com/.../1MdV7NgUOgKpY.../view...

وإرسال الأوراق المطلوبة على البريد الإلكتروني للجنة الوطنية لليونسكو في موعد غايته 15 أبريل 2022 حتى تتمكن اللجنة المعنية من اتخاذ اللازم وإرسالها إلي منظمة اليونسكو.

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علمًا بأنه لن يتم النظر في الترشيحات غير المستوفاة لشروط الجائزة أو التي يتم تقديمها بعد الموعد المحدد.