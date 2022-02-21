جون كيرى: أعلنا اليوم عن فريق عمل مشترك له هدف واحد وهو...

أعرب جون كيري المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ، عن شكره العميق لوزير الخارجية سامح شكري، متابعا: "عملنا معانا كثيرا عندما كنت وزيرا للخارجية.. وكان شخصا لبقا يعمل بكد من أجل إيجاد حلول.. واتطلع إلى مواصلة هذا العمل.. وأمامنا الكثير لإنجازه ونضع ثقتنا في قيادة مصر لمؤتمر الأطراف الـ 27 حول تغير المناخ "كوب 27" لكي نكافح تغير المناخ.

وأضاف جون كيري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري: "نجتمع اليوم في مصر ونحن على دراية تامة بأن هناك مبادئ وحياة أفراد على المحك فيما يحدث في أوكرانيا.. وهذا الأمر لا يغير حقيقة ما يحدث كل يوم بما يخص تغير المناخ.. تغير المناخ تهديد أمني علينا جميعا.. وعلينا مواصلة العمل كل يوم وهذا سبب الزيارة إلى مصر.. نحن نثق في قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة.. ومصر اتخذت خطوات كثيرة بالفعل وهي تضع أهداف طموحة بالفعل".

تابع جون كيري: "أعلنا اليوم عن فريق عمل مشترك له هدف واحد وهو العمل على قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ، والعمل بصورة مباشرة دعم الدولة المصرية في الطاقة النظيفة والوسائل الجديدة للطاقة".

عقد وزير الخارجية سامح شكرى الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop27 صباح اليوم الاثنين، جلسة مباحثات مع المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ جون كيرى، وذلك بمقر وزارة الخارجية.