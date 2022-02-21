عاجل- مصر وفرنسا تنفذان التدريب البحرى الجوى «رمسيس 2022» (صور)

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان للمتحدث العسكرى عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: يشارك من الجانب الفرنسى فى التدريب حاملة المروحيات الفرنسية (شارل ديجول) والمجموعة القتالية المصاحبة لها بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز (رافال)، ويشارك من الجانب المصرى تشكيل بحرى من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز (إف - 16) المتعددة المهام والطائرات المقاتلة طراز (رافــال) و(الميج - 29).

ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التى من شأنها تدريب الأطقم البحرية والجوية لكلا البلدين على أعمال التخطيط وإدارة الأعمال القتالية المشتركة مما يسهم فى توحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات أطقم القوات البحرية والجوية لكلا البلدين وتبادل الخبرات القتالية والميدانية والإستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

يأتى التدريب (رمسيس 2022) فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية ولتعزيز القدرة على مواجهة التحديات بالمنطقة وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط.

حضر فعاليات التدريب عدد من قادة القوات المسلحة والملحق العسكرى الفرنسى بالقاهرة.