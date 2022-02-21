عاجل- شكرى وكيرى يطلقان مجموعة عمل المناخ المصرية الأمريكية (صور)

جدة - نرمين السيد - أطلق وزير الخارجية سامح شكرى الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 والمبعوث الرئاسى للمناخ جون كيرى يطلقان مجموعة عمل المناخ المصرية الأمريكية، لتعزيز التعاون حول المناخ والإعداد للدورة 27 للمؤتمر فى مصر.





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