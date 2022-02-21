صحيفتان كويتيتان تبرزان تأكيد السيسى خصوصية العلاقات المصرية الكويتية

جدة - نرمين السيد - فذكرت صحيفة "النهار" تحت عنوان "السيسى: علاقات تاريخية وخاصة بين الكويت ومصر" أن الرئيس السيسى استقبل أمس الغانم بقصر الاتحادية فى القاهرة. وأشارت الصحيفة إلى أن الغانم نقل خلال اللقاء تحيات الأمير الشيخ نواف الأحمد وولى العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الرئيس السيسى وتمنياتهما لمصر بدوام النجاح والتقدم والمزيد من علاقات التعاون الوطيدة بين البلدين الشقيقين. وفى صحيفة "القبس" تحت عنوان "السيسى استقبل الغانم: علاقاتنا بالكويت تاريخية"، أوضحت أن الرئيس السيسى حمل رئيس مجلس الأمة الكويتى نقل تحياته وتقديره للقيادة السياسية فى الكويت.

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