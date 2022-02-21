القوى العاملة: تعيين 742 شابا وصرف 476 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة فى قنا

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2437 شاباً منهم 10 "قادرون باختلاف"، وتوفير 160 فرصة عمل، فضلا عن استخراج 962 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً بإجمالى 476 ألفاً و551 جنيه لـ 5178 عاملاً من المسجلين، منها 395 ألفاً و560 جنيهاً لـ 4621 عاملاً كرعاية إجتماعية، وصرف 80 ألفاً و991 جنيه للرعاية الصحية لـ 557 عاملا من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال يناير الماضى، أشار فيه إلى أنه تم التفتيش العمالى على 539 منشأة، وعمل 3 حملات تفتيش شامل، وأسفر عن تحرير 32 محضراً عمالياً، من خلال مفتشى العمل، وعمل 3 ندوات توعية للعاملين، فضلاً عن تلقى 7 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، وتحويل 3 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما فتشت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، على مستوى المحافظة على 161 منشأة، فى إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 )، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.