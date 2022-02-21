/680647/الليلة-أحمد-حلاوة-ضيف-على-برنامج-واحد-من-الناس

يحل اليوم الإثنين الموافق 21 من شهر فبراير، الفنان أحمد حلاوة ضيفًا على برنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ظهور أحمد حلاوة في برنامج رغم مرضه

وتعد حلقة أحمد حلاوة مع الفنان عمرو الليثي، ليست بث مباشر وحصري، إنما هي حلقة مسجلة قبل إصابة الفنان القدير بفيروس كورونا ونقله للمستشفى، وسيتم عرضها اليوم على شاشة الحياة.

تفاصيل حلقة أحمد حلاوة مع عمرو الليثي

من المقرر أن يتحدث أحمد حلاوة خلال الحلقة عن مسيرته الفنية وعلاقته بنجوم كبار أمثال عادل إمام، وقصة مع المسرح واللهجة الصعيدية التي لطالما عرف بها خلال ظهوره على خشبة المسرح، وكيف كان السبب في اكتشاف نجوم كبار.

ويروي أحمد حلاوة أيضا، تفاصيل مشاركته في فيلم «أحمد نوتردام»، مع الفنان الشاب رامز جلال، المأخوذة عن قصة أجنبية ورواية بعنوان «احدب نوتردام»، والتي تسلط الضوء على سفاح يرتكب العديد من الجرائم ويحاول رامز جلال اكتشافه، فيتخبأ في شخصية أحمد نوتردام.

معلومات حول الفنان أحمد حلاوة

هو ابن شقيق الممثل فايز حلاوة، وقد حصل أحمد حلاوة على شهادة البكالوريوس في الهندسة تخصص اتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة دبلوم معهد ليوناردو دافينشي “القاهرة” تخصص ديكور، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، ولم يتوقف عند هذا الحد بل حصل على دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا، والتي كان موضوعها “تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر” عام 1994، وكان يقوم بتدريس المسرح في كلية الآداب جامعة حلوان.

إصابة أحمد حلاوة بفيروس كورونا

جاء نبأ إصابة الفنان أحمد حلاوة بفيروس كورونا على الصفحة الرسمية لحساب نجله عبر موقع فيسبوك، اذ قال: “الرجاء الدعاء لوالدي د. أحمد حلاوة .. حالة كورونا متأخرة.. أرجة جميع أحباءه الدعاء له بالشفاء العاجل”.

وبعدها نشرت ابنته منشور عبر حساب والدها أحمد حلاوة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدة على تدهور حالته ونقله للمستشفى، قالت فيه: «نعتذر بشدة عن عدم إمكانية الرد على التليفونات أو الرسائل لإنشغالنا مع الوالد .. الحالة مازالت حرجة جدا لذلك نرجو من الجميع الإستمرار في الدعاء .. هبة حلاوة».