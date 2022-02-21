/680646/بعد-يوم-من-طرحه-اللعبة-يحتل-قائمة-الأعلى-مشاهدة-على-شاهد

بدأ عرض مسلسل «اللعبة»، الموسم الثالث على منصة شاهد الالكتورنية، وذلك بعد طول انتظار من قبل الجمهور الذين قابلوه بلهفة عريمة تبينت من ردود فعل الجمهور على العمل.

دوت الخليجيرصد نجاحات مسلسل اللعبة الموسم الثالث

وبعد مرور يوم واحد من طرحه على موقع شاهد vip، تمكن العمل من احتلال المركز الثالث في قائمة الأعلى مشاهدة في مصر متفوقا على عدد من الأعمال التي لاقت استحسان جماهير كبير وهم «عروس بيروت، الفرح فرحنا، أيام».

مسلسل اللعبة يحصد جائزة أفضل مسلسل كوميدي

وكان قد حصد اللعبة من أيام جائزة أفضل عمل درامي كوميدي في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون‎، وتسلمت الجائزة قناة «MBC» مصر الفضائية بإعتبارها القناة المسؤلة عن عرض العمل، وهو مقتبس من فيلم أجنبي، وهذا ما اعتاد عليه بطلا المسلسل "شيكو وهشام ماجد" في معظم أعمالهم الفنية.

أبطال اللعبة يشوقون الجمهور

الجدير بالذكر أن ابطال مسلسل اللعبة الموسم الثالث، حرصوا قبل عرض العمل على إثارة شوق الجمهوور، والترويج له بشكل واسع عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عن طريق وضع رسائل تشويقية عن العمل وفيديوهات، جعلت الجمهور نترقب لطرح المسلسل.

أحداث مسلسل اللعبة الجزء الثالث

مسلسل “اللعبة 3”، تبدأ أحداثة على عكس الجزئين السابقيين، إذ أنه يظهر هشام ماجد وشيكو بشخصياتهم الحقيقية، وهما يرفضان تقديم جزء جديد من مسلسل اللعبة، ولكنهما يوافقان بعد رفع أجرهما، لكنهما يكتشفان أنها خدعة ولعبة بين المخرج معتز التوني وإدارة "شاهد" فيقرران العودة والانتقام.

تفاصيل مسلسل اللعبة

الجزء الأول من المسلسل عرض في عام 2020 على منصة شاهد بشكل حصري، تدور الأحداث حول وسيم ومازو، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

بينما عرض الموسم الثاني عام 2021 بعنوان "اللعبة 2"،جج وتضمن عودةج الثنائي مجددًا لتحديات جديدة، وذلك بعد نجاحهما في التخلص من سمير، يعود وسيم ومازو إلى اللعبة من جديد مع زوجاتيهما، حيث يخوض الثنائي العديد من التحديات ضمنها الفوز بقلب جارتهما نسرين باللعبة.