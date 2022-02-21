شكرى: مصر تبذل الجهود لرفع طموح عمل المناخ الدولى على كافة المستويات

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه تم تدشين مجموعة العمل المصرية الأمريكية المشتركة حول تغير المناخ، والتي تم الاتفاق على تأسيسها خلال جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين خلال العام الماضي، متابعا: "تناول بشكل مستفيض أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ القادم "كوب 27"، والأهداف التي نسعى للخروج بها.

وأضاف سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع جون كيري، المبعوث الأمريكي للمناخ: "أكدت سعي مصر في بذل الجهود لرفع طموح عمل المناخ الدولي على كافة المستويات.. سواء فيما يتعلق بانخفاض الانبعاثات أو دعم وتعزيز جهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ أو حشد التمويل اللازم لتنفيذ الدول النامية من القيام بواجبها في إطار تنفيذ أهداف مؤتمر باريس لتغير المناخ".

عقد وزير الخارجية سامح شكرى الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop27 صباح اليوم الاثنين، جلسة مباحثات مع المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ جون كيرى، وذلك بمقر وزارة الخارجية.