شكرى يعقد مباحثات بالقاهرة مع المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ

عقد وزير الخارجية سامح شكرى الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop27 صباح اليوم الاثنين، جلسة مباحثات مع المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ جون كيرى، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

ويقوم كيري حاليا بزيارة تستمر لمدة يومين إلى القاهرة.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، أكد أن تغير المُناخ يمثل أزمة عالمية ذات تداعيات غير مسبوقة، وهو ما تبرز معه أهمية الدبلوماسية البيئية متعددة الأطراف لمواجهة تغير المُناخ.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية السبت، في جلسة حول الدبلوماسية البيئية وتغير المُناخ، وذلك في إطار مشاركته الحالية في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن.

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شدد على ضرورة ألا تنعكس التوازنات السياسية على مفاوضات تغير المُناخ.