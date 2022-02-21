الصحف تبرز تأكيد السيسى أهمية الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن مصالح العرب

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن انعقاد الدورة الحالية لمؤتمر البرلمان العربى تحت عنوان "دور البرلمانيين فى تحقيق الأمن والاستقرار فى العالم العربى" يجسد المسئولية القومية الكبيرة التى تقع على عاتق البرلمانيين العرب فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الأمة العربية، خصوصًا أن الدبلوماسية البرلمانية باتت إحدى الأذرع المهمة لأى تحرك عربى فعال على الصعيدين الإقليمى والدولى، وأصبحت ركنا مكملا للدبلوماسية الرسمية فى خدمة مصالح الشعوب العربية، والدفاع عن قضاياهم العادلة.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله، أمس، وفدا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، ورؤساء الوفود المشاركين فى المؤتمر الرابع للبرلمان العربى، بحضور، الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برؤساء البرلمانات العربية، مؤكدا أهمية تدعيم التواصل البرلمانى بين الدول العربية خلال المرحلة الحالية، فى ضوء ما يسهم به ذلك فى تبادل الخبرات، وتعزيز وحدة الصف والتكاتف العربى.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب أن رعاية الرئيس للمؤتمر تعد شرفا كبيرا، خاصة فى ضوء الدور المهم الذى تقوم به البرلمانات العربية، بصفتها تجسد إرادة الشعوب، فضلا عن إسهامها من خلال البحث والتشريع فى تناول القضايا التى تشغل الدول العربية، ولا سيما فى مجال تعزيز التعاون من أجل مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، وبذل مزيد من الجهود فى هذا الإطار على صعيد الجوانب الفكرية والثقافية والاجتماعية.

وأعرب رئيس البرلمان العربى عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مشيرًا إلى حرص مؤتمر البرلمان العربى على الإسهام فى تعزيز العمل العربى المشترك، وبلورة رؤية برلمانية موحدة، لمواجهة التحديات الراهنة التى تواجه الأمة العربية، وثمن جهود مصر، بقيادة الرئيس، ومواقفها المشرفة والمشهود لها فى تعزيز العمل العربى المشترك، والدفاع عن الأمن القومى العربى كركيزة أساسية لاستقرار الأمة، فضلا عن الدعم غير المحدود الذى تقدمه مصر بكل مؤسساتها وأجهزتها لاحتضان البرلمان العربى فى القاهرة، وتيسير عمله.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا مع الرئيس، إذ أعرب الحضور عن تقديرهم مواقف مصر على المستوى العربى، باعتبارها قلب الأمة النابض، واعتزازهم بإسهامها الرائد فى توطيد علاقات الأخوة والتعاون مع الدول العربية، والحفاظ على أمنها القومى، وصون مصالح الدول العربية، تحت القيادة الحكيمة للرئيس، التى قهرت تحديات التنمية، لتجسد أقوى مظاهر الإنجازات فى مصر.

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى التوجه الثابت لمصر بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا، وكذا تطوير التعاون البناء مع القطاع الخاص فى ظل أهميته كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم عملية التنمية الشاملة فى مصر وما يصاحبها من التطوير فى كل أوجه البنية الأساسية، خاصة فى قطاع النقل العام، معربًا عن وجود فرصة لإقامة شراكة تصنيعية مع شركة تالجو الإسبانية لتوطين صناعة القطارات فى مصر والاستفادة من مبادئ الإدارة المتقدمة التى تتبعها الشركة، فى ضوء استراتيجية الدولة لمد المزيد من خطوط السكك الحديدية بطول يتجاوز 2000 كم إضافية خلال السنوات القادمة.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس كارلوس أوريول رئيس شركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ومحمد لبيب المدير الإقليمى للشركة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض أوجه التعاون الحالية مع شركة تالجو الإسبانية العريقة فى مجال القطارات، خصوصًا تصنيع عربات قطار النوم الفاخرة، فضلا عن التباحث حول الآفاق المتاحة للمشروعات المستقبلية التى يمكن التعاون بشأنها مع الشركة الإسبانية من خلال دراسة إنشاء مصنع متكامل لها فى مصر لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

وعرض كامل الوزير أبرز محاور التعاون مع شركة تالجو فى إطار استراتيجية تطوير منظومة الوحدات المتحركة لعربات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الشركة الإسبانية تعد إحدى أكبر الشركات المصنعة للقطارات العادية والقطارات فائقة السرعة على مستوى العالم.

من جانبه، أعرب رئيس شركة تالجو عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدا اهتمام الشركة بالتوسع فى مشروعاتها القائمة مع مصر، خصوصًا فى ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التى يوفرها قطاع النقل العام فى مصر، والتى تعد بمثابة بوابة لزيادة استثماراتها فى المنطقتين العربية والإفريقية، ومشيدا بالتقدم المحرز على صعيد جهود الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والذى انعكس على تحسين بيئة الاستثمار، فضلاً عن المشروعات القومية الكبرى الجارية وكفاءة وسرعة تنفيذها، والتى أسهمت فى أن تكون مصر نموذجًا يحتذى على صعيد التعاون مع الشركات العالمية فى العديد من المجالات.

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يسهم فى الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمى والشعبى.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى، وذلك بحضور الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتى، وطلب نقل التحيات إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولى عهد دولة الكويت.

وأضاف المتحدث الرسمى أن مرزوق الغانم نقل إلى الرئيس تحيات أمير الكويت، وولى عهد الكويت، مؤكدا اعتزاز الحكومة والشعب الكويتى بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة، وحرص الكويت على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر إزاء مختلف القضايا، خاصة فى ضوء الدور المصرى المحورى بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربى، وحرصها على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربى المشترك.

وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية.