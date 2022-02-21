/680639/موعد-مباراة-جالاتا-سراي-ضد-جوزتبه--فى-الدوري-التركي

يستعد فريق جالاتا سراي لمباراته اليوم الإثنين، ضد فريق جوزتبه والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضن منافسات الدوري التركي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفي وقت سابق، أعلن نادي جالاتا سراي التركي التعاقد مع الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم الفريق، والزمالك السابق، بعد نهاية قرابة نهاية عقد إعارته مع الفريق في نهاية الموسم الجاري.

ويأتي عقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي التركي، بعد العديد من المفاوضات بين وكيل اللاعب وإدارة النادي، والتي انتهت بإستمرار مصطفى مع الفريق لمدة 4 مواسم.

وكشف النادي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن مصطفى محمد سيظل ضمن صفوف ناديه حتى عام 2025.

انتقل مصطفى محمد لجالاتا سراي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة من الزمالك، ويمتلك النادي التركي بندًا بأحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

وفتح أكثر من فريق خط مفاوضات مع مصطفى محمد لضمه بنهاية الموسم من جالاتا سراي، ويتابعه حالياً كشافين من الدوري الفرنسي لإمكانية ضمه نهاية الموسم.

وأعلن الفريق التركي ضم جوميز بشكل رسمي، بعدما فسخ الهلال السعودي تعاقده معه منذ أيام قليلة، وحصل اللاعب حينها على باقي عقده.

ونشر خالد الغندور صورة لمصطفى محمد على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب عليها : " ربنا يوفقك يا درش انت الامل"، في إشارة منه بأنه سيكون له دور كبير مع منتخب مصر الفترة القادمة في بطولة كأس أمم أفريقيا.