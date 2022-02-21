مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الإثنين، العديد من المواجهات الهامة في مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباريات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري المصري

تقام مباراة المقاولون العرب ضد سموحة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، عبر قنوات on time sport

يخوض فربق طلائع الجيش ضد فاركو في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر قنوات on time sport

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يخوض فريق سيلتا فيجو ضد ليفانتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات الساعة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يخوض فريق كالياري ضد نابولي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

يخوض فريق بولونيا سبيزياوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً .

مواعيد مباريات الدوري التركي

جوزتبه جالاتا سراي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين

يخوض فريق النصر ضد الهلال والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً على قناة الرياضية السعودية 1

يخوض التعاون ضد الاتحاد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، عبر قنوات الرياضية السعودية 2

يخوض فريق الشباب مباراته ضد الأهلي في تمام الساعة 7:45 مساءً، عبر قنوات الرياضية السعودية 1.

انتهت أحداث مباراة المصري البورسعيدي ومازيمبي الكونجولي، بهدفين دون رد لصالح الفريق المصري، في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

بهذا الفوز يرتفع رصيد المصري للنقطة الرابعة، في المجموع الثالثة، ويتصدر الترتيب، على حساب مازيمبي وصيف المجموعة بثلاثة أهداف.

أهداف المصري البورسعيدي في المباراة

سجل ياسر حامد الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الستين من عمر اللقاء من خلال كرة عرضية من إلياس جيلاصي من الطرف الأيسر قابلها الفلسطيني ياسر حمد بتسديدة رائعة داخل الشباك.

وأكد إلياص بالهدف الثاني في نتيجة المباراة في الدقيقة السادسة والستون من عمر اللقاء، من خلال مرور رائع من البديل محمد عنتر من يسار منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية سددها إلياس جيلاصي في الشباك بعد خروج حارس المرمى لمقابلة عنتر.