هروب موظفين من حملات الكشف عن تعاطى المخدرات.. اعرف التفاصيل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ "برنامج من مصر"، المذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية، مساء أمس الأحد.
وقال عثمان إن بعض الموظفين يحاولون الهروب من حملات الكشف عن المخدرات، مشددا على أن هؤلاء يعاقبون كعقاب المتعاطى، ويتم فصلهم فى قانون فصل الموظفين.
وأضاف: "تقدم لدينا ألف موظف للعلاج خشية لتطبيق القانون عليهم"، مؤكدا أن نسبة تعاطى المخدرات بين الموظفين تراجعت بشكل كبير، مشددا فى الوقت ذاته أن أى موظف يتقدم إلى العلاج من الإدمان، سيقدم له العلاج بالمجان وفى سرية تامة.
ولفت إلى أنه منذ 2017 حتى الآن كانت النسبة 12% للمتعاطين من سائقى حافلات المدارس، ولكن النسبة انخفضت إلى أقل من 1% فى حملة الكشف عن سائقى أوتوبيسات المدارس.
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