حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية مؤثرة (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن حالة الطقس اليوم من المتوقع أن يكون معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائلا للدفء على شمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من شدة برودة الطقس اليوم ليلا على جميع الأنحاء، لافتة إلى أنه يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إنه من متوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.