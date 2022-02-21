اليوم..البرلمان يحيل 35 تقرير عن اقتراح برغبة مقدمة من النواب للحكومة

/680574/اليومالبرلمان-يحيل-35-تقرير-عن-اقتراح-برغبة-مقدمة-من-النواب-للحكومة
يحيل مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي 35 تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب عاطف ناصر، عن اقتراحات برغبات مقدمة من:
دوت الخليج
اقتراحات برغبة مقدمة من النواب
1. العضو محمد طلبة، بشأن إنشاء قسم للحروق والسموم بمجمع الإسماعيلية الطبي- محافظة الإسماعيلية. 2. العضو مجاهد نصار، بشأن إقامة مستشفى أو وحدة صحية بالأرض الكائنة أمام مركز شباب بيجام المملوكة لوزارة الأوقاف- محافظة القليوبية. 3. العضو أميرة العادلى، بشأن إنشاء مستشفى مركزي بمدينة العبور- محافظة القليوبية.
4. العضوين/ عاطف ناصر، عبدالله أحمد عبد الله، بشأن إنشاء مركز شباب بقليوب المحطة- مركز قليوب- محافظة القليوبية. 5. العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن تطوير وتأهيل ملعب النجيلة الخاص بمركز شباب قرية الزاوية- مركز أسيوط- محافظة أسيوط. 6. العضو/ أحمد حتة، بشأن إقامة ملعب بقرية شمس الدين بمركز بني مزار – محافظة المنيا. 7. العضو/ أسامة محمد عبدالعاطى، بشأن إنشاء مركز شباب وملعب خماسي منجل داخل قرية توب طريف- مركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية. 8. العضو/ زكريا حسان، بشأن إنشاء وحدة بيطرية لخدمة قرية الحواويش والقرى المجاورة بمركز أخميم – محافظة سوهاج. 9. العضو/ عبد المنعم عبد العليم، بشأن إحلال وتجديد مكتب بريد قرية قصر رشوان مركز طاميه – محافظة الفيوم. 10. العضو/ عبد المنعم عبد العليم، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية الأخصاص التابعة لمركز سنورس – محافظة الفيوم. 11. العضو/ محمد إسماعيل، بشأن إنشاء مكتب بريد بمناطق كوبري الناموس قبلي طريق المحمودية حانوتى، عزبة القلعة مركز المحمودية – محافظة البحيرة. 12. العضو/ أحمد يحيى الجحش، بشأن تغطية مركزي زفتى والسنطة -محافظة الغربية بشبكات المحمول. 13. العضو/ نجلاء باخوم، بشأن مد فترات العمل بمكاتب البريد بمحافظة قنا أو عمل فترة مسائية تسهيلاً على المواطنين وأصحاب المعاشات. 14. العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن تشغيل المركز الطبي المتميز بقرية منقباد – مركز أسيوط – محافظة أسيوط. 15. العضو/ شيماء حلاوة، بشأن تطوير مستشفى أجهور الكبرى مركز طوخ – محافظة القليوبية. 16. العضو/ عامر حامد، بشأن إنشاء مركز للسموم بمقر مستشفى السنطة المركزي – محافظة الغربية. 17. العضو/ مجدى الأمير، بشأن تحويل جزء من مستشفى الصدر بالمنزلة بمحافظة الدقهلية إلى وحدة قسطرة قلبية. 18. العضو/ أحمد حمدى خطاب، بشأن توفير جهاز Carm لمستشفى الشاملة العام – محافظة البحيرة. 19. العضو/ أسماء سعد الجمال، بشأن سرعة تخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنى خاص لمستوصف الصدر بمركز الصف محافظة الجيزة. 20. العضو/ نافع عبد الهادى، بشأن إنشاء منطقة استثمارية سياحية ولوجيستية عالمية بموقع فندق (مصر للسياحة) بمحافظة بورسعيد. 21. العضو/ محمد عبد الرحمن راضى، بشأن إنشاء كوبري مشاه بشارع كورنيش النيل مع تقاطع شارع راضي بجوار نادى الكهرباء – حي الساحل – محافظة القاهرة. 22. العضو/ أحمد حمدى خطاب، بشأن وقوف قطار أو أكثر بمحطة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة باتجاه القاهرة بالأوقات التالية (7، 8، 9 صباحًا).
23. العضوين/ محمد نجيب خالد، والسيد سمير، بشأن إنشاء طريق دائري بمنطقة غرب مدينة منية النصر – محافظة الدقهلية. 24. العضو/ ياسر منير عبد الجواد، بشأن رصف بعض الطرق التابعة لمحافظة كفر الشيخ. 25. العضوين/ عاطف ناصر، عبد الله أحمد عبد الله، بشأن إنشاء كوبري علوي للسيارات يمر على مزلقان عرب العراقى – مركز قليوب – محافظة القليوبية.
26. العضو/ نافع عبد الهادى، بشأن استخدام محطات الوقود، ومحال غسيل السيارات للمياه الجوفية لأغراض غسيل ونظافة السيارات.
27. العضو/ الحسينى جلال، بشأن إدخال خدمة الغاز الطبيعي لقرى مركز ومدينة صدفا – محافظة أسيوط.
28. العضو/ أسامة فتحى محمد، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرى الوحدة المحلية بالعمار، أكياد دجوى، الصفا، عزبة زاوية بلتان – مركز طوخ – محافظة القليوبية.
29. العضو/ أسامة فتحى محمد، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرى وعزب الوحدات المحلية (ميت كنانة – الدير – نامول)، والقرى والعزب التابعة لها – محافظة القليوبية.
30. العضو/ ايلاريا سمير حارص، بشأن إنشاء محطات تموين سيارات بالغاز الطبيعي داخل محافظة البحر الأحمر.
31. العضوين/ عاطف ناصر، عبد الله أحمد عبد الله، بشأن تبطين مصرف إسكندر بقرية أبو سنة التابعة لقسم قليوب – محافظة القليوبية، لعمل محور مروري يربط بين حي غرب وقليوب. 32. العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء وحدة بيطرية بقرية ريفا – مركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط.
33. العضو/ أيات الحداد، بشأن تطبيق نظام الخزان المائي للاستفادة من مياه الأمطار وتعميمة فى جميع المحافظات.
34. العضو/ محمود نجيب مشعل، بشأن استمرار سريان استصدار تراخيص البناء بقرية تفتيش السرو- مركز فارسكور محافظة دمياط.
35. العضو/ على أحمد العساس، بشأن استمرار سريان استصدار تراخيص البناء بقرية تفتيش السرو- مركز فارسكور محافظة دمياط.
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