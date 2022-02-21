/680636/هدم-قصر-الملياردير-الفلسطيني-الأصل- محمد-حديد-بامريكا-والذي-يبلغ-قيمته-100مليون-دولار

بدات عملية هدم قصر بعد اكثر من عامين على صدور حكم بذلك بسبب المخاطر التي اصبح يشكلها على المنازل المجاورة، حيث امهل القاضي الشركة القائمة بعملية الهدم 60يوما .

دوت الخليج ويبلغ قيمة القصر حوالى 100مليون دولار و مبني على تل فى لوس انجلوس. هدم قصر الملياردير الفلسطيني الاصل محمد حديد بامريكا والذي يبلغ قيمته 100 مليون دولار الجدير بالذكر ان محمد حديد من مواليد 6 نوفمبر 1948 وهو من اصل فلسطيني ويحمل الجنسية الامريكية والاردنية ، ويعمل فى مجالات المقاولات وبناء القصورة والفنادق وخاصة فى لوس انجلوس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هدم قصر الملياردير الفلسطيني الأصل محمد حديد بامريكا والذي يبلغ قيمته 100مليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.