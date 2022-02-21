كريم الحسيني عن بيعه القهوة بالشارع: «عملت كدة عشان مشتغلش عمل يضايفني»

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كشف الفنان كريم الحسيني سبب مشروعه الذي أثار الجدل في الأيام الماضية، بعد أن ظهر في فيديو وهو يبيع مشروبات ساخنة في الشارع، مؤكدا أن الشغل ليس عيبا.

دوت الخليج يرصد تصريحات كريم الحسيني عن مشروعه الجديد

وقال الحسيني في فيديو تداوله عدد من رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: «بشكركم جدا على مشاعركم الجميلة، خصوصا السادة الفنانين وكل الناس التي أجمعت على مساعدة كريم، بجد بشكركم جدا على مشاعركم، ولكن الحمد لله الدنيا مستورة».

سبب مشروع كريم الحسيني

واضاف الحسني متحدثا عن مشروعه الجديد: «كنت عايزه يسند معايا، عشان الشخص ميشتغلش اللي هو مش عايزه دون المستوى، فتضطر تقبل عشان مفيش فلوس وتاخد عربون عشان تمشي البيت، وفي الآخر العمل يتحسب عليك، لم تيجي تدخل عمل مهم وانت بتحلم بي، يقولك لا مش هينفع يشتغل معانا عشان اشتغل كذا وكذا، وأنا معنديش عمل في رمضان، ولكن الحمد لله مستورة».

واستكمل: «فتحت مشروع مثل أي فنان أو أي شخص بيفتح مشروع، وفيه فنانين كتير فاتحين كافيهات، ولكن عربية القهوة أنا اخترتها عشان بسيطة عليا، وممكن أفتح كافيه ويخسر، أنا عملت كدا عشان مشتغلش شغل ممكن يضايقني».

كريم الحسيني يوجه رسالة لجمهوره

واختتم الحسني حديثه موجه رسالة شكر لجمهور على دعمهم له: «عايز أشكر كل الجمهور والناس اللي دعمتني وكانوا فخورين بي، والشغل مش عيب، واتمسك بحلم ولو الشغل شريف محدش ليه عندك حاجة».

وأضاف كاشفا عن أعماله المقبلة: «على فكرة أنا لسه مخلص مسرحية زقاق المدق، وهترجع تاني في العيد القادم، وبشارك في عرض آخر من 2018 بعنوان أمر تكليف وهنسافر بيه محافظات مصر ومبسوط أن العرض راجع تاني، كل الأشخاص حوالينا عارفين موظفين مسرح الدولة بيشتغلوا حبا في الموضوع ولما بنشارك في عمل مثل أعمال المسرح بندفع أكثر من الأجر المقابل، ولكن حبا في المسرح».

معلومات حول كريم الحسيني

كريم الحسين، ممثل مصري بدأ التمثيل منذ الصغر في عدد من الأفلام السينمائية ومنها: المولد، شمس الزناتي، اللعب مع الكبار، سمع هس، وواصل التمثيل في الكبر وتخصص في الدراما التليفزيونية ومن مسلسلاته: (ناصر، حقي برقبتي، نص أنا نص هو، طوق نجاة).

مثل بجانب عدد من كبار الممثلين أمثال الزعيم عادل إمام ، والفنان أحمد زكي.