/680632/خالد-عبد-الغفار-تسليم-500-الف-جرعة-من-لقاحات-كورونا-لفلسطين-بمثابة-تتوبج-للتعاون-بين-مصر-والصين

ألقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزارة الصحة، كلمته اليوم الاحد اثناء فعاليات تسليم مصر 500 ألف جرعة من لقاحات كورونا لدولة فلسطين بالتعاون مع الصين، قائلا نحن نحتفل اليوم بستليم هدية مشتركة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية لدولة فلسطين الشقيقة فى قطاع غزة، والتى تتمثل فى 500 ألف جرعة من اللقاحات المنتجة محليا فى مصر بالشركة بين مصنع فاكسيرا ومصنع سينوفاك.

دوت الخليج

مصر تسلم 500 ألف جرعة من لقاحات كورونا لدولة فلسطين بالتعاون مع الصين:

واكد الدكتور خالد عبد الغفار على ان هذه الشحنة من اللقاحات بالشراكة والتعاون مع جمهورية الصين تعد أول دفعة يتم تصديرها من خلال الانتاج المصرى المحلى والذى وصل الى 30 مليون جرعة من لقاح (فاكسيرا-سينو فاك) الامن والمضمون فى فعليته ، مشيرا الى انه تم تتويج التعاون المشترك والرائع بين مصر والصين منذ بداية الجائحة من خلال تسليم هذه الهدية المشتركة من لقاحات كورونا للدولة الفلسطينية.

جهود الدولة المصرية فى مجال تصنيع اللقاحات:

وتوجه بالشكر لكل القائمين على هذا العمل من ممثلى دولة الصين الشعبية ودولة فلسطين، مشيرا الى ان هذه الخطوة هى بداية للتعاون فى مجال تصنيع اللقاحات، مشيدا بجهود الدولة المصرية فى الفترة الماضية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والتى تم تتوجيه خلال الايام الماضية من اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى ان منظمة الصحة العالمية اتاحة توفير تكنولوجيا جديدة للدولة المصرية المستخدمة فى تصنيع اللقاحات، وذلك جاء اثناء فعاليات القمة الأوروبية-الأفريقية فى بروكسل.

وأكد على ان هذا الاتفاق يعكس مدى التقة فى القيادة السياسية المصرية وقدرة الدولة المصرية على الدخول فى تكنولوجيا تصنيع اللقاحات،مشيرا الى اتفاقه مع الدكتورة نعيمة الصغير ممثلة منظمة الصحة الافريقية فى مصر انه سوف يتم البدء فى تفعيل هذه الأتفاقية فورا من خلال مصانع فاكسيرا حتى تصبح الدولة المصرية مركزا اقليميا وعلى المستوى الدولى ايضا فى تصنيع هذه التكنولوجيا الطبية.