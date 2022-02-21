جدة - نرمين السيد - عقد الدكتـور مصطفـى مدبولـى، رئيـس مجلـس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لاستعراض المسودة النهائية "للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050"، فى إطار الاستعداد لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP 27 فى نوفمبر المقبل.





ويتناول الفيديوجراف التالى آخر الاستعدادات لاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP27:- يذكر أن رئيس الوزراء، وجه بسرعة الانتهاء من النسخة النهائية من "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050"، بعد مراجعة الوزراء المعنيين، تمهيداً لإطلاقها، وتحديد المشروعات والمبادرات وصياغة الرسائل السياسية والفنية ذات الصلة بالمؤتمر، ووضع تصور منهجى للتعامل مع الشركاء الدوليين سواء حكومات أو هيئات ومؤسسات دولية أو قطاع خاص من المهتمين بدعم رئاسة مصر للمؤتمر، بما ينظم ويعزز الاستفادة من هذا الدعم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آخر الاستعدادات لاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.