وزيرة التضامن تكشف عدد المستفيدين من تكافل وكرامة حتى الآن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية، مساء أمس الأحد.

وأكدت وزيرة التضامن أن هناك حرصا كبيرا من الدولة على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسؤولية البلاد، مضيفة أن هناك برامج اجتماعية عكست بالفعل واقع العمل، وأهمها إطلاق برنامج تكافل وكرامة.

ولفتت الوزيرة إلى أن تكافل وكرامة يغطى ما يقرب من 4 ملايين أسرة أى ما يقارب 14 مليون مواطن، متابعة: "زدنا أكثر من 30% فى الحماية الاجتماعية بمبلغ وصل إلى 326 مليار جنيه فى عديد من المجالات"، لافتة إلى أن هناك نقلة نوعية فى الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها حياة كريمة التى تجعل المواطن يعيش حياة كريمة.