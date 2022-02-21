/680628/ميدو-كارتيرون-مغلطش-أمام-سجرادا-وفي-لاعيبه-متستهلش-تلعب-في-الزمالك

حرص أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، على مساندة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، بعد تعادل الفريق مع سجرادا في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو خلال برنامج "الريمونتادا" على قناة المحور، "الإعلام حسسني إن القايمة قامة بعد تعادل الزمالك وسجرادا الأنجولي في إفريقيا".

وأضاف: " تعادل الزمالك وسجرادا ليس النهاية في البطولة، ولسه الفريق قدامه كتير في الماتشات القادمة ولو فاز ماتش هيكون خمس نقط وهيكون موقفه حلو".

وزاد: "مش بداع عن كارتيرون أو حد، بس السبب فعلاً في تعادل الزمالك أمام سجرادا، هم لاعبي الفريق والمدير الفني".

وأردف: "لاعيبه كتير في نادي الزمالك كانت بتلعب ينص مجهودها وكمان أقل، ودا مينفعش".

واختتم: "كارتيرون ناس كتير هاجمته بسبب التعادل، بس كارتيرون مغلطش في التشكيل، علشان لو كان لعب زي ما بيوقل الجمهور بأربعة دفاع ان هيشيل كتير".

الزمالك أمام الوداد المغربي

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد، بعدما فشل في تحقيق الفوز في أول مبارتين أمام بترو أتليتكو وساجرادا، وتعادل معهم.

ويمتلك الزمالك نقطتين يقع بهما في المركز الثالث، خلف بترو أتليتكو الذي يحتل صدارة المجموعة بأربعة نقاط، والوداد صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وجاء ساجرادا في المركز الأخير بنقطة وحيده.

جمهور الزمالك يهاجم شيكابالا بعد مباراة سجرادا

هاجمت بعض جماهير الزمالك، محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، عقب تعادل الفريق مع ساجرادا بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

في المقابل دافع البعض عن اللاعب، مؤكدين بأنه كان أفضل لاعبي الزمالك خلال اللقاء وصنع أكثر من فرصة لزملاءه، مهاجمين كارتيرون بعدما قام بتبديله وهو أفضل اللاعبين اداء داخل الملعب.

وينتظر مسئولوا الزمالك نتيجة مباراة الوداد، والتي ستحدد بشكل كبير مصري كارتيرون مع الزمالك، حيث ينوي مجلس الإدارة إقالة الفرنسي في حالة عدم تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق المغربي.