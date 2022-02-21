/680627/خلعته-مرتين-ومش-راضي-يسيبها-سيدة-تستغيث-من-مطاردة-طليقها-بالغردقة

تقدم لخطبتها اصطحب أهله وقام بزيارتها كما جري العرف فى المنازل المصرية، استمع أهلها إلى عرض الزوج وبعد فترة وجيزة تم الزواج، شبكة قٌدرت بـ 100 ألف جنية، وفيلا تم تجهيزها للمعيشة، كانت الأمور تسير بسلام حتى انقضت فترة 3 أشهر من الزواج لتكتشف الزوجة حيل زوجها التى أوقعت بها.

اكتشفت الزوجة أن زوجها قام بخطبتها بواسطة مجموعة من الأشخاص انتحلوا صفة أهله، قام باستئجارهم ليقوموا بتمثيل دور العيلة، ولكن وفى حقيقة الأمر هو لم يقم باخبار عائلته بإقدامه على الزواج للمرة الثانية له، صدمة أولى اكتشفتها الزوجة ولكن فى الصدمة الثانية كان الأمر مختلفاًُ، عندما أوهمها الزوج بأنه سيقوم بتنفيذ مشروع تجارى مستخدما نقود زوجته والتى كانت تعمل فى مجال السياحة قبل التعرف عليه، لتكتشف أنه استولى على أموالها بغرض إخضاعها له وضمان استمرارها فى العيش معه رغماً عنها.

الزوجة تطلب الخلع والزوج يطاردها

ما كان أمام الزوجة سوى اللجؤ إلى المحاكم لطلب الخلع لأسباب عديدة، ولكنها تفاجئت باتصال هاتفي من قبل الزوج ليخبرها أنه سيقوم بتطليقها بواسطة مأذون شرعي بعيداً عن المحاكم، وتقول الزوجة “ملك” ذهبت إلى المأذون عقب اتصاله ولكنه قام بالتعدى علي فور وصولى، وتابعت الزوجة حديثها قائلة : “أنا محسيتش بنفسي غير وأنا فى البيت حبسني ومنع عنى التليفون وكل وسائل التواصل. واستمرت فى حديثها قائلة : كان دائما يردد جملة انتى ليا ومش هتعيشي بعيد عنى وهتكملي غصب عنك”.

استردت الزوجة فى الحديث لتخبرنا قائلة : “تعرضت لكل أساليب العنف والاهانة، تعدى عليا أمام أطفالى حتي تعرضت لنزيف شديد، بعدها قام باصطحابي لأحد الأطباء لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وذكرت أنها تمكنت من الهرب من داخل المستشفي مستغلة غيابه عنها لبضع دقائق.

الخلع للمرة الثانية

وأكدت الزوجة أنها قامت بتحرير طلب للخع أمام المحاكم للمرة الثانية، ليتم الحكم لها بالخلع ولكنه لم ينتهى بعد من مطاردتها، وأشارت أيضاً إلى أنه مازال يتابعها بمقر عملها فضلاً عن قيامه بارسال وابل من التهديدات بغرض الرجوع إليه مجدداً.

وطالبت الزوجة بالتصدى لتلك المطاردات، مشيرةً إلى أنها قامت بتحرير المحاضر اللازمة ولكنه لم يمتثل إلى تلك التحركات، وأنهت الزوجة حديثها قائلة : “أنا عايزة أعيش في سلام مع أطفالى بعيد عن المشاكل”