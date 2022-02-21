فاطمة عيد: قدمت إعلان الكُركمين في مقابل علاج زوجي من الخشونة

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دوت الخليج ترصد مداخلة فاطمة عيد وزوجها مع لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة

فاطمة عيد في برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي

وصرحت الفنانة فاطمة عيد من خلال مداخلتها مع لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة"، أنها قدمت هذا الإعلان منذ 5 سنوات هدية بدون مقابل، للدكتور أحمد الشهير بدكتور الكركمين، الذي تم القبض عليه اليوم بتهمة النصب والإحتيال، وقالت: "جوزي كان بيتعالج عنده من خشونة في الركبة، وعملت الإعلان بدون مقابل من خمس سنين وماحدش منعه"، وعندما سألتها لميس عن طريقة العالج أجابت أنه تم العلاج بالكركومين، وبالفعل تحسن زوجها.

زوج فاطمة عيد يتحدث عن الكركمين

وتحدث زوج الفنانة فاطمة عيد عن العلاج بالكركمين الذي وصفه له دكتور أحمد، وقال:"هو مسحوق كنت بحط منه كل يوم بالليل نص معلقة على الزبادي وأكله"، وقال أنه أتبع هذا الدواء لشدة تأثير باق أدوية العظام على المعدة، واستكمل أنه بالفعل تحسن على هذا العلاج بعد فترة، مما جعل الفنانة فاطمة عيد تقبل عمل الإعلان الدعائي للكركومين دون مقابل، كهدية للدكتور الذي علاج زوجها من خشونة المفاصل.

القبض على طبيب الكركمين

الجدير بالذكر أنه تم القبض على دكتور أحمد أبو النصر المعروف بطبيب الكركمين، بعد إدعائه أنه أول طبيب مصرح له من وزارة الصحة بالعلاج بالأعشاب، وقام بالترويج لما يسمى "الكركومين" عبر برامج وإعلانات على بعض القنوات الفضائية، مما دفع العديد من مرضى الخشونة وآلام العظام للتوجه إليه وتناول عقار مجهول المصدر، وغير مصرح به من وزارة الصحة المصرية.

سبب القبض على أحمد أبو النصر

وصدر الأمر بالقبض على الصيدلي أحمد أبو النصر بعد تلقي آلاف من الملاغات قدمها أشخاص تضرروا من تناول عقار "الكركومين" مجهول الهوية والمصدر، الذي يروج له أبو النصر، وحدوث حالة وفاة ناتج تناول هذه العقارات الغير مصرح بها من قِبَل وزارة الصحة المصرية.