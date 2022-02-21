/680620/اللمسات-الأخيرة-لفيلم-الجواهرجي-بطولة-محمد-هنيدي-ومنى-زكي

تضع هذه الأيام اللمسات الأخيرة لفيلم "الجواهرجي"، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي والفنانة منى زكي، واللذين بدؤا في تصويره منذ فترة طويلة، وتبقى أسبوع واحد في تصوير الفيلم.

دوت الخليج ترصد قرب أنتهاء تصوير الجواهرجي لمحمد هنيدي ومنى زكي

محمد هنيدي في فيلم الجواهرجي

وينتظر صناع فيلم "الجواهرجي" عودة محمد هنيدي بطل العمل لاستكمال باقي أيام تصويره فور عودته من الخارج، حيث تبقى فقط 7 أيام تصوير، حيث يقدم هنيدي دور الجواهرجي الذي يقع في مشاكل بسبب زوجته التي تقوم بدورها منى زكي، وتُخلق المواقف الكوميدية من محاولة حل البطل لمشاكله هو وزجته.

حيث يجتمع محمد هنيدي ومنى زكي لأول مرة منذ 23 عام بعد فيلمهما الأول صعيدي في الجامعة الأمريكية، والتي قام هنيدي ببطولته، بينما كانت منى زكي زميلته في الجامعة، التي أكتملت بينهما قصت الحب في نهاية الفيلم، بعد أحداث كثيرة متنوعة مرا بهما سويًا.

نجوم يشاركون في بطولة فيلم الجواهرجي

يقدم الفنان محمد هنيدي بطولة فيلم الجواهرجي، وإلى جانبه منى زكي ولبلبة، ويظهر في الفيلم عدد من النجوم الآخرين منهم أحمد السعدني، ريم مصطفى وآسر ياسين، إلى جانب كل من عارفة عبد الرسول، أحمد حلاوة وتارا عماد، وفيلم "الجواهرجي" من تأليف عمر طاهر، والإخراج لإسلام خيري.

فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

من ناحية اخرى، طُرح فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية عام 1998، وكان العمل الأول الذي يجمع بين محمد هنيدي والذي كان بطل الفيلم، ومنى زكي التي جسدت طور واحدة من زملائه في الجامعة نشأت بينهما قصة حب في نهاية الفيلم، وشاركهما البطولة: طارق لطفي، أحمد السقا، هاني رمزي، غادة عادل، فتحي عبد الوهاب وهشام المليكي، وكان من إخراج سعيد حامد، من تأليف مدحت العدل.

يحكي فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" قصة شاب متوفق دراسيًا من الصعيد، حصل على منحة دراسية، ليلتحق من خلالها بالجامعة الأمريكية في القاهرة، ويبدأ في اكتشاف عالم جديد ومختلف لم يعرفه من قبل، ومن خلال أحداث الفيلم أرتبط بمجموعة من زملائه بالجامعة، علاوة على صديقيه اللذين يعرفهما من البلد، وسبقاه للإقامة في القاهرة.