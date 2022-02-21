/680616/إلهام-شاهين-تعليقا-على-تصريحات-فلوكس-الأخيرة-أنا-أكبر-من-الرد-على-الصغار-خاص

شهدت الأيام الماضية عدد من الإتهامات التي ألقاها الفنان أحمد فلوكس على الفنانة إلهام شاهين؛ بسبب مشاهدها الجريئة في الأفلام، والقبلات التي تقدمها وتقول أنها غير منافية للآداب.

دوت الخليج يعلن رد إلهامم شاهين على إتهامات أحمد فلوكس

إلهام شاهين ترد على أحمد فلوكس

بعد تجاهل طويل من الفنانة إلهام شاهين لما قاله الفنان أحمد فلوكس عنها وعن الأدوار التي قدمتها، تواصل معها موقع دوت الخليج لمعرفة ردها، فأجبت بتعليق ناري: " أنا أكبر من الرد على الصغار"، ولم يكن هذا ردها الأول، وسبق وأن صرحت: "مين هو دا" وتجاهلت وجوده هو نفسه، وقال فلوكس خلال مداخلة تليفونية في برنامج حدوتة في قهوة مع الإعلامية آلاء عبد العزيز، على شاشة الحدث:"رسالتي كانت واضحة للأستاذة إلهام شاهين ويؤسفني ردها، وأنا بحترم جدًا أنها مش هترد على شخص زيي، بس أتمنى تبقى مجهزة ردها لما تقابل وجه كريم"، واستكمل أن السنيما والفن لهما رسالة وهي تقدم الشعوب والرقي بأخلاقها وليس العكس.

هجوم أحمد فلوكس العنيف على تصريحات إلهام شاهين

وكان قد ظهرالفنان أحمد فلوكس منذ أيام بهجومه على الفنان إلهام شاهين؛ بسبب تصريحاتها أن القبلات في الأفلام غير مسيئة للأخلاق، وكتب:"ممكن أستاذنك ماتتكلميش تاني في الكلام ده، البوسة بنعتبرها حاليا منافيه للاداب.. امال امتي يا فندم نعتبر الشي منافي للاداب، لما نلاقي العيل نازل و بشهاداته كمان هنا يبقي سفاله مثلا، طب سيبك من ده كله.. الدين ايه! الشاشه دي بتربي اجيال و بتشكل وجدان مش بتربي وحوش و بتعمل اوضاع".

واستكمل: "على كده بقي احنا نعتبر الأفلام السكس أفلام تثقيفية تعليميه إرشاديه الغرض منها التعليم والتمرين و انها افلام هادفه.. اقسم بالله انا هادفه في البرد من كتر الانفعال، سامحيني انا بحبك بس مابقتش قادر استحمل.. يا جماعه الشيطان نفسه مش مصدق اللي احنا كبشر بنعمله و بيستغفر ربنا".

رد إلهام شاهين الأول على أحمد فلوكس

قالت إلهام شاهين لموقع «دوت الخليج» من قبل في تصريح خاص، قائلة: "لا تخبروني عمن يكرهني واتركوني أحب الجميع.. رسول الأمة يقول لا تنقلوا لي شيء عن أصحابي فأنني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر".

وأضافت: "الحياة لا تستحق لحظة زعل.. أحمد فلوكس مليش علاقة بيه ولا عمري اشتغلت معاه، أنا مردش على الناس دي.. كده هدي أهمية لكلامه وكأن كلامه دا ليه أهمية يعني، مين دا بالنسبة للفنانات".