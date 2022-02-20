/680622/إسلام-الشاطر-يكشف-موقف-بيتسو-موسيماني-مع-الأهلي-في-الفترة-القادمة

وجه إسلام الشاطر لاعب النادي الأهلي السابق، رسالة لمحبي كرة القدم، ومن لا يشجع المارد الأحمر، والتشكيك في مصير الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع المارد الأحمر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال إسلام الشاطر في برنامج البيت الكبير المذاع على قناة النادي الأهلي: " خلي عندك منطق في الكلام لما تيجي تتكلم".

وأضاف: "رسالتي دي لكل الناس اللي مش بتشجع النادي الأهلي، وبتحاول تهد فيه ومش معاها حاجه تانيه غير كده".

واختتم: “من الطبيعي موسيماني يحترم وتحترم طلباته في الفترة المقبله، دا راجل جايب ميداليتين برونزية مع النادي الأهلي، وهو لما خسر، خسر من بطل أوروبا وجنوب إفريقيا”.

وجاء ذلك بعد الهجوم المستمر على الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ومصير مستقبله مع النادي الأهلي، والذي جاء بعد برونزية العالم للمرة الثانية على التوالي.

الأهلي يحصد برونزية العالم للمرة الثانية على التوالي

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية بعد أن حقق فوزا عريضا على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت على استاد آل نهيان في أبوظبي.

وحصد النادي الأهلي المدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخة كأفضل نادي في العالم، بينما للمرة الثانية علي التولي للشياطين الحمر بعد الفوز علي بالميراس بركلات الترجيح، في اخر مشاركة.

مجلس إدارة النادي الأهلي عقب اجتماع اليوم

قرر مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بعد اجتماعه الذي جرى عصر اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة.

حضر إجتماع اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، رئيس مجلس الإدارة محمود الخطيب، ونائب الرئيس العامري فاروق والعضو المنتدب بالشركة خالد مرتجي.

قرارات الإجتماع

- اعتماد محضر مجلس إدارة النادي بشأن تشكيل هيكل شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بتكوينه الجديد.

- مناقشة الملف الضريبي للشركة مع عرض التسوية الكاملة التي تمت مع مصلحة الضرائب.

- تفويض العامري فاروق العضو المنتدب للشركة، والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الشركة، باستكمال هيكل رأس مال الشركة وعرضه على المجلس.

- مناقشة العديد من الملفات لتعظيم موارد الشركة، وكذلك إعداد خطة شاملة لتعظيم هذه الموارد وعرضها على مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي في اجتماعه الأسبوع المقبل.

حضر الاجتماع الذي عُقد برئاسة محمود الخطيب، عصر اليوم الأحد، كل من: العامري فاروق نائب رئيس النادي، العضو المنتدب للشركة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، ومحمد الدماطي ومي عاطف عضوي المجلس، ومحمد يوسف المدير التنفيذي للشركة، ومحمد عبد العظيم أمين سر الشركة.