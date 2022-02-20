/680621/رئيس-محلية-النواب-مطمئنين-في-إدارة-ملف-المياه-بحكمة-ورشد-وسنصل-إلى-مستويات-عالمية-في-استغلالها

قال النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، ان دور المحافظ يتمثل في الحفاظ على الاراضي الزراعية والمتعديين عليها.

دوت الخليج

ونوه النائب احمد السجيني خلال لقاءه عبر برنامج اليوم المذاع على قناة مساء دي ام سي ،موضحا أن تزويد الرقعة الزارعية أصبح شيء في غاية الاهمية، حيث ان وزير الري كان حاضر بمجلس النواب الاسبوع الماضي من أجل متابعة القضية.

وتابع رئيس محلية النواب:" احنا مطمنين من إدارة ملف المياه بحكمة ورشد، وسوف نصل الى مستويات عالمية في استخدام المياه".

رئيس محلية النواب: مطمئنين في إدارة ملف المياه بحكمة ورشد وسنصل إلى مستويات عالمية في استغلالها

وتابع رئيس محلية النواب النائب أحمد السجيني أن التعدي على الاراضي الزراعية من الملفات التي يحاول الحكومة والبرلمان مواجهتها بشكل كبير، موضحا ان تغليظ العقوبة ليس هي الحل وانما فهم لماذا يقوم المواطن بفعل هذا الأمر.

وتابع رئيس محلية النواب:" المفروض اننا شغالين عشان المواطن ونخدمه .. وبالتالي يجب ان لا نحول احتياجات المواطن الى العيب في سلوكياته، ولكن تلبية احتياجاته بفكرة وسلوكياته ".