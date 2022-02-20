/680625/خالد-منتصر-عن-طبيب-الكركمين-موت-ناس-كتير-وعنده-25-مركز

تحدث الإعلامي والكاتب المعروف، الدكتور خالد منتصر على واقعة طبيب الكركمين، الذي أحدث ضجة عريمة في الساعات القليلة الماضية بعدما أحدث منتجه أزمات عديدة منها وفاة المرضى وإصابته بأورام سرطانية.

دوت الخليجيرصد تفاصيل واقعة طبيب الكركمين وتعليق خالد منتصر على الأمر

وقال خالد منتصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج «الحكاية»، المذاع عبر قناة mbc مصر: أحمد أبو النصر كان طبيب صيدلي، عنده 25 مركز في كل المحافظات، كان شاري معظم القنوات التي يطلق عليها «قنوات تحت بير السلم» ومسيطر عليها».

خالد منتصر يكشف إصابات علاج الكركمين ويؤكد: «فيه فنانين راحوله»

وتابع خالد منتصر حديثه عن طبيب الكركمين، كاشفا الأزمات التي أحدثها للمرضى بسبب علاجه: «كان بيقول الكركمين بيعالج الزهايمر والعجز الجنسي وسن اليأس، ولكن أصيب عدد من الأشخاص بسببه بورم سرطاني وفي ناس ماتت».

واستكمل منتصر حديثه متعجبا: «في أساتذة جامعة بيروحوله وإعلاميين وفنانين، احنا نلغي كليات الطب ونعمل كلية الكركمين».

تفاصيل واقعة طبيب الكركمين

بدأت أزمة أحمد أبو النصر الشهير بطبيب الكركمين عندما اتهمته سيدة بالنصب عليها وإيهامها بمقدرته على علاجها، وبيع بعض المنتجات والوصفات الطبية لها مجهولة المصدر وغير معتمدة من وزارة الصحة والسكان، مؤكدة أن الطبيب أوهمها بأنها ستعطيها النتائج المرغوبة وعلاجها، ولكنها اكتشفت عقب فترة زمنية عدم فاعليه العلاج مضيفة انها ذهبت له عقب ذلك لاستبيان الأمر ومراجعته، إلا أنه تعدى عليها بالضرب.

لتصدر محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار سليم سليم رئيس المحكمة وأمانة سر ضياء الدين صبحي بالحبس عامين ونصف لإدانته بالنصب وانتحال صفة طبيب وإدارة مستشفى وصيدلية، دون ترخيص وبيع سلع مجهولة المصدر وتداول أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة بتداولها.

الجدير بالذكر أن علاج الكركمين، أدى إلى وفاة مريض أصيب بمرض السكري كما أصاب زوج الفنانة فاطمة عيد، والتي كانت في الأساس بطلة الإعلان، وتحدثت بأنها قام بإجراء الإعلان الدعائي للعلاج بدون مقابل بعد أن اوهمها الطبيب هي الاخرى بأنه منتج مفيد ومختوم من وزارة الصحة، لكنها لم تكن تعلم هذه الأزمة الكبرى.