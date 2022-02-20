عودة حازم إمام للزمالك أمام الوداد

أصبح حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهز لمواجهة فريقه أمام الواداد المغربي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان يعاني حازم إمام من إصابة أبعدته عن مباريات الزمالك الأخيرة، قبل أن يتم شفائه ويصبح متاح طبياً للمشاركة بشكل رسمي أمام الوداد.

وسيشارك اللاعب في تدريبات الزمالك غداً للوقوف على حالته الفنية والبدنية، للإستقرار من جانب كارتيرونه حول ضمه لقائمة الوداد من عدمها.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد، بعدما فشل في تحقيق الفوز في أول مبارتين أمام بترو أتليتكو وساجرادا، وتعادل معهم.

ويمتلك الزمالك نقطتين يقع بهما في المركز الثالث، خلف بترو أتليتكو الذي يحتل صدارة المجموعة بأربعة نقاط، والوداد صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وجاء ساجرادا في المركز الأخير بنقطة وحيده.

بالأرقام.. حسم الجدل حول مستوى شيكابالا خلال مباراة الزمالك وساجرادا

هاجمت بعض جماهير الزمالك، محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، عقب تعادل الفريق مع ساجرادا بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

في المقابل دافع البعض عن اللاعب، مؤكدين بأنه كان أفضل لاعبي الزمالك خلال اللقاء وصنع أكثر من فرصة لزملاءه، مهاجمين كارتيرون بعدما قام بتبديله وهو أفضل اللاعبين اداء داخل الملعب.

ويستعرض معكم دوت الخليج ماذا قدم شيكابالا خلال مباراة ساجرادا

•3 اكثر من صنع فرص للتسجيل

•17 اكمل معظم التمريرات

•75٪ اكمل معظم المراوغات

•90٪ فاز بمعظم الصراعات الارضية

•100٪ دقة التصويبة على المرمى

•100٪ فاز بجميع المواجهات الهجومية

وينتظر مسئولوا الزمالك نتيجة مباراة الوداد، والتي ستحدد بشكل كبير مصري كارتيرون مع الزمالك، حيث ينوي مجلس الإدارة إقالة الفرنسي في حالة عدم تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق المغربي.

تصريحات رضا عبد العال

وتابع: " إشراك شيكابالا من بداية المباراة أمام ساجرادا خطأ، فالرطوبه عاليه ودرجة الحرارة أيضاً فكان من الممكن أن يبقى كورقة رابحة، كما أن أشرف بن شرقي كان يجب البدء به بشكل أساسي".

وأختتم قائلاً: " اُطالب المستشار مرتضى منصور أن يقيل كارتيرون، ويعين تاكيس جونياس بدلاً منه فهو أفضل مدرير فني دخل مصر أخر 10 سنوات، وطريقة لعبه تناسب لاعبي الزمالك".