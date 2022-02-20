/680609/إلهام-شاهين-كانت-سنة-سودة-فترة-حكم-الإخوان-ومش-هتبرع-بثروتي-لعمل-خيري

تستعد الفنانة إلهام شاهين للحلول ضيفة على برنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس، وذلك في يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة 11 مساءً.

دوت الخليجيرصد حلقة إلهام شاهين مع أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس

وظهرت الهام شاهين خلال المقطع التشويقي التي نشرته أسما إبراهيم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بتصريحات جريئة ومشوقة للغاية، فقالت في البداية: «لو قالولي تتمنى اي في 2022، هقول أن السوشيال ميديا تتقفل».

وعندما سألتها المذيعة عن رغبتها في التبرع بثروتها للجمعيات الخيرية قبل وفاتها، فأجابت: «لا»، أما عن حكم الإخوان فقالت: «كانت سنة سودة».

مسيرة الفنانة إلهام شاهين

الجدير بالذكر أن إلهام شاهين ممثلة مصر، حصلت على بكالوريوس من «معهد الفنون المسرحية» قسم تمثيل، انطلقت مسيرتها الفنية من خلال خشبة المسرح، وبدأت مسيرتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية "حورية من المريخ"، وشاركت في العديد من المسرحيات منها "قنبلة الموسم"، و"المتحذلقات"، و"المصيدة"، و"بستان الوهم" و"النسانيس".

وكانت انطلاقتها الحقيقية لها بعد أن دخلت في عالم السينما وشاركت في العديد من الاعمال أهمها فيلم "أمهات في المنفى" عام 1981، وبعده فيلم "العار" عام 1982 والذي كان بدايةً لشهرتها وانطلاقتها الفنية، ثم بدأت مسيرة الهام شاهين نحو التألق تزداد بين الأعمال السينمائية والدرامية حتى وقتنا هذا.

إلهام شاهين وحكم الإخوان المسلمين

وتعرف الهان شاهين بمعارضتها الشرسة لحكم الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في مصر، قالت إلهام شاهين في تصريحات تلفزية عام 2021 إن "جماعة الإخوان قامت بتنظيم مليونية خاصة لها باسم مليونية الخلاص من إلهام شاهين"، مشيرة إلى أن "الأمن اتصل بها وأكد لها ضرورة ترك منزلها.

وفي أحد البرامج اللبنانية وتحديدًا بعد تولي الراحل محمد مرسي الحكم بستة أيام. كان المذيع يهنئها بقدوم الرئيس ردت عليه إلهام قائلة: "معندناش رئيس وهو مش رئيسي ولا أعترف به"، وقلت له "أننا لا نقبل أن يتاجر أي شخص باسم الدين ويحكم مصر وأراهن أن الشعب المصري لن يقبل هذا الأمر.