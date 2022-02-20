/680605/كيروش-يبدأ-رحلة-البحث-عن-جنود-المنتخب-لمواجهة-السنغال-في-تصفيات-كأس-العالم

بدأ الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، جواة تفقد الأندية المصرية المحترفة، ومتابعة لاعبي الفراعنة المحترفة في مختلف الدوريات الخارجية، لتجميع قائمة المنتخب لمواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كلف كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الاول جهازه المعاون ببدء الزيارات للأندية وحضور التدريبات الخاصة بالفرق لمتابعة جميع اللاعبين عن قرب والتنسيق معهم قبل المعسكر المقبل الذى يشهد مباراتى السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم .

ومن جانب أخر فقد قام الجهاز الفني بمتابعة المباريات الأفريقية للفرق المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال افريقيا و كأس الكونفدرالية.

يلتقي المنتخب الوطني مع السنغال في الخامس والعشرين من مارس القادم، في لقاء ذهاب الدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2022 قطر، بالقاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

خسر منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح، بعزة أداء وكل فخر، بعد تقديم مباراة من العيار الثقيل في البطولة، وجرجرت أسود التيرانجا للوقت الإصافي بالتعادل السلبي.

سيطر الحزن على لاعبي وكل محبي المنتخب المصري، ولكن كانت الأعباء أفقل على قائد الفريق محمد صلاح، بعد ضياع اللقب للمرة الثانية في اللحظات الأخيرة.

ظهر محمد أبو جبل بقوة في البطولة، بعد تصديه 4 ركلات ترجيح في البطولة، وتصدي ركلة جزاء في بداية مباراة النهائي من ساديو مانى، وجاء معظم تصديه للركلات وهو يمتلك قزازة مياة.

كارلوس كيروش

جدير بالذكر خروج كيروش من بطولة كأس العرب من المربع الذهبي زاد عليه بعض الضغوطات من الجمهور، ليخرج ويعلنها أنه جاء في اتفاقه مع الاتحاد على التأهل لكأس العالم وليس أي بطولات آخرى.

تصريح كيروش حول غياب منافسته على أمم إفريقيا وكأس العرب، زاد عليه التكهنات من قبل الإعلام والناقدين، والجمهور، ولكنه فاجئ الجميع والظهور في أمم إفريقيا 2021 بكل قوة والوصول للنهائي على الرغم من العديد من التحديات التي واجهة الفريق في البطولة.