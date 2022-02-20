محلل ليبي: الوضع في طرابلس صعب وكفة باشاغا أرجح من الدبيبة

قال عبد الستار حتيتة، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الليبي، إن والوضع في ليبيا صعب للغاية وكفة فتحي باشاغا أرجح من عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف عبد الستار حتيتة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن المفوضية العليا للانتخابات الليبية تحرص على وجود حكومة تحظي بموافقة أغلبية الليبيين وهو ما يتوفر في حكومة باشاغا.

وتابع المحلل السياسي المتخصص في الشأن الليبي، أن المجتمع الدولي أصيب بانتكاسة لأنه لم يستطيع إجراءا الانتخابات الليبية منذ فترة، موضحا أن المجتمع الدولي انتهازي ويريد الحكومة التي تحقق مصالحه بغض النظر عن خيارات الليبيين، على عكس القاهرة التي تقف مع الشعب الليبي وتدعم اختياراته.

وأردف عبد الستار حتيتة، أن القوى السياسية في ليبيا تخشى من وقوع الصراع المسلح وتبذل محاولات حثيثة لإقناع الدبيبة بالتنحي وإفساح المجال لحكومة باشاغا لتتولى مهامها، مشيرا إلى أنه هناك حالة من عدم الثقة بين الأطراف الليبية مما قد يعرقل عملية الانتخابات.