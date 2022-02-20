طبول الحرب تدق في أوكرانيا.. روسيا قوية ولا تخشى الاتحاد الأوروبي

قال الإعلامي المصري الموجود بلندن، خالد مصطفى، إن هناك اتفاقًا في وجهات النظر بين واشنطن ولندن على عزم روسيا غزو أوكرانيا، مؤكدًا أن التصريحات الروسية تنفي هذه الإدعاءات.

وأضاف خالد مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس الروسي يُسير الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وواشنطن «في الاتجاه الي هوة عاوزه».

وتابع أن التقارير الصحفية تؤكد أن روسيا ليست عازمة على غزو أوكرانيا، مؤكدًا أن أوروبا تحاول احتضان أوكرانيا وانضمامها لحلف الناتو وهو ما لن تسمح به روسيا «روسيا دولة قوية ولا تخشى دول الاتحاد الأوروبي».

وأوضح أنه لن تكون هناك حربًا بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن موسكو لن تترك كييف لقمة سائغة لأوروبا. وعن إصابة الملكة إليزابيث بفيروس كورونا، أكد أن هذه هي المرة الثانية التي تصاب فيها ملكة إنجلترا «أخذت الفيروس حينما التقت الأمير تشارلز منذ أسبوع»، مؤكدًا أن الملكة في عزل انفرادي.