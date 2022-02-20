فحص 2192 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - وأكدت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ الدكتورة سوسن سلام - فى بيان اليوم - أن القافلة ضمت 12 عيادة لتخصصات طبية هى: (الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والرمد والجراحة العامة والأسنان والأنف والأذن)، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من أهالى القرية.
كما تضمن القافلة تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد، وشملت خدمة تلقى لقاح كورونا للمواطنين.
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