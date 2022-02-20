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الجلسة العامة لمجلس النواب،برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، انطلقت برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، حيث كان يشارك المستشار الدكتور حنفى جبالى بأحد اللقاءات الرئاسية..حيث تضمنت انطلاقة الجلسة هجوم كبير من جانب النواب على الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى،بشأن حديثه عن الإسراء والمعراج وأن رحلة المعراج لا أساس لوجودها، مطالبين بتطبيق إزدراء الأديان عليه ومحاسبته على تصريحاته، لتكون المرة الثانية التى تشهد قاعة البرلمان هجوم على إبراهيم عيسى حيث فى وقت سابق وبسبب هجومه على البرلمان بالفصل التشريعى الأول.

دوت الخليج

الجلسة شهدت إحالة عدد من التشريعات الجديدة للجان النوعية حيث مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

المجلس وافق على مجموع مواد تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.فيما أرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة وعرض النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون أهمية كبيرة في دعم قطاع سوق المال.

«مشروع قانون للمتحدثين باسم الدين» ماذا حدث لـ إبراهيم عيسى فى قاعة البرلمان قبل تأجيل نظر الإيجار القديم؟

وأشار إلى أنه يستهدف مشروع القانون تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر ويتضمن مشروع القانون تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

المجلس وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي(المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 10 مليون كرونة سويدية.

كما تمت الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر " برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات " بين وزارة التعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.

الإيجار القديم

رغم تضمن جدول الأعمال لمشروع قانون الإيجار القديم لغير السكنى، إلا أنه لم يتم مناقشته بالجلسة العامة، حيث كان معد بأن يتم مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكنى لخطوة أولى نحو فتح هذا الملف.

اللجان النوعية

لجنة الشئون الدينية

اللجنة وافقت مبدئيًاعلى مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان، و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.

ويأتى مشروع القانون إنطلاقاً من الدور الرقابى للمشرع المصرى، حيث كان لزامًا عليه التدخل في منع غير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء بالتحدث فى الأمور الدينية أو إصدار الفتاوى، حيث تعانى البلاد في الآونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوى في الأمور الدينية وهم غير أهل لذلك لعدم دراستهم للفقه الإسلامى وأمور الدين وعدم ترك أمور الفتوى لغير جهات الاختصاص وهى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية والإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، من خريجي الأزهر، الأمر الذى يتسبب في بعض الأحيان أن تخرج الفتوى من الذين يمتهنون الإفتاء من أهل الاختصاص كسبب للفتن وإثارة البلبلة داخل المجتمع، وتسبب ذلك في ظهور عدد من المتحدثين غير أهل الدين وأدى إلى حدوث كثير من الفتن وأصبح من المعتاد رؤية غير المتخصصين بمجال الدعوى والدين والإفتاء بالتحدث فى الأمور الدينية أو إصدار الفتاوى.وعليه كان يجب معالجة رادعة لذلك الشأن.

لجنة حقوق الإنسان

شهدت اللجنة مشاركة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذى أعلن بأن الجهاز انتهى من تدريب 71 ألفا 954 مستفيدا حتى الآن، وذلك في إطار منظومة تدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية.

وقال "الشيخ" إن الخطة التنفيذية لتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تشمل حزمة برامج أساسية تقدم لكل المرشحين وينفذها الجهاز بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتشمل تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، ومفاهيم وأبعاد الأمن القومي، وتحديات الأمن القومى.

لجنة التضامن

ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن إجراءات الأسر البديلة ودور وزارة التضامن في توعية وتشجيع المجتمع على نظام الأسر البديلة. وعقب محمد القمارى، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن الوزارة أطلقت الاثنين الماضى، الحوار المجتمعى الأول حول مشروع قانون جديد بشأن الرعاية البديلة، والذى يتضمن خطة اصلاح للمنظومة، من رعاية أسر ورعاية مؤسسات، كما يتضمن أمور وبدائل جديدة، مشيرا الى توقعاته باحالته لمجلس النواب قريبا، والذى من شأنه ان يحل مختلف العقبات التي تواجه المنظومة.

وأضاف القمارى لجنة لرعاية الاسر البديلة بوزارة التضامن، تشارك فيها عدد من الوزرات والجهات المختصة، ووضعنا بها رؤية للتطوير وعدلنا عدد من المواد باللائحة التنفيذية، كما قمنا بتيسيرات كثيرة منها الغاء شرط حصول الأسر البديلة على شهادة الثانوية العامة. وأضاف، كما تم تعديل عدد من المصطلحات مثل الطفل اللقيط ومجهولى النسب، لتصبح كريمة النسب، والسماح بأن يحمل الطفل الاسم الذاتي للاب أو الأم بالأسر البديلة. وأشار الى ان من بين الأسباب في عودة بعض الآطفال، هو ان في بعض الأحيان، يقرر الطفل في مرحلة المراهقة، الابتعاد عن الأسرة البديلة، بعدما يعرف انها ليست أسرته الحقيقية. وأوضح ان هناك عدد كبير من طلبات الأسر البديلة مقدم للوزارة، وتم الموافقة عليها، وفى انتظار الأطفال أقل من سنتين.

لجنة القوى العاملة

انتقد عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضعف تمثيل وزارة المالية، والهيئة الوطنية للإعلام، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة "أزمة ماسبيرو"، وتأخر صرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات من الموظفين المحالين للمعاش بمختلف القطاعات سواء التليفزيون أو الإذاعة أو القطاع الاقتصادى والهندسة الإذاعية.

وقال النائب أحمد مقلد، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه من غير المقبول حدوث احتجاجات يومية فى مرفق يمثل "أمن قومي" مثل ماسبيرو على بعد 500 متر من مجلس النواب، دون تدخل من المسؤولين فى الهيئة الوطنية للإعلام، وقيادات ماسبيرو بشكل حاسم، مطالبا رئيس لجنة القوى العاملة والنواب الحاضرين بتأجيل مناقشات طلبات الإحاطة الـ9 المقدمة حول الأزمة لاجتماع آخر، يحضره المسؤولون عن اتخاذ القرار فى هذا المرفق.

وأضاف: "أنا من هذه اللجنة أحمل وزارة المالية أى تبعات لأزمة ماسبيرو، لأن التهاون والعبث وضعف التمثيل فى حضور اجتماعات لمناقشات أوضاع آلاف من موظفى ماسبيرو لا يليق، نحن نطالب بصون حقوق الناس، ونحن منتخبون، وأمناء على ذلك".

واعترض النائب محمد إسماعيل، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على عدم إتاحة مسؤولى ماسبيرو والهيئة الوطنية للإعلام ووزارة المالية كافة المعلومات والبيانات المطلوبة للجنة القوى العاملة خلال الأسابيع الماضية لدراسة الأزمة حتى الآن، بالإضافة إلى الإصرار على ضعف التمثيل فى اجتماعات لجنة القوى العاملة بالمجلس، وهو استهتار لا يليق بنواب المجلس. وعبرت النائبة أميرة صابر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أسفها من ضغف التمثيل قائلة: "التمثيل كاشف عن عدم جدية ونحن نتحدث منذ شهر عن الأزمة، وما يحدث لا مبرر له، ويمثل استهانة مؤسفة للنواب".

واستجاب النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لـ"نواب التنسيقية" بتأجيل الاجتماع إلى يوم الأحد 8 مارس المقبل، على أن يحضر هذا الاجتماع تمثيل مناسب وله سلطة اتخاذ القرار فى الرقابة المالية والهيئة الوطنية للإعلام ووزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة وهيئة التأمينات والمعاشات، للرد على استفسارات جميع نواب اللجنة ومقدمى طلبات الإحاطة.

اتصالات النواب

شهدت لجنة الإتصالات بمجلس النوابن الأحد، نظر طلبي الإحاطة المقدمين من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم الالتزام بما تم إدراجه في خطة الدولة في الأعوام السابقة من إحلال وتجديد شبكة الإنترنت بمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية وتهالك مبنى سنترال بنى عبيد بمحافظة الدقهلية.

كما شهدت أيضا مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب/ رضا غازي، بشأن تضرر أهالي البر الشرقي بمدينة نيروة بمحافظة الدقهلية من عدم وصول خدمة شبكة التليفونات الأرضية إلى منازلهم مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب/ أسامة عبدالعاطي، بشأن ضعف وقلة خطوط التليفونات الأرضية في معظم قرى مركزي السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

كما شهدت لجنة السياحة بمجلس النوابـ، استمرار مناقشة جهود وزارة السياحة والآثار، فيما يتعلق بخطة الهيئة العامة لتنشيط السياحة بشأن الترويج للسياحة المصرية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة الدولية.

مجلس الشيوخ

استقبل اليوم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمقرالمجلس اليوم الوفد البرلمانى لجمهورية كازاخستان برئاسة الدكتور مولين اشيمبايف رئيس مجلس الشيوخ الكازخستاتى.