/680603/خاص-طارق-حامد-يلحق-ببعثة-الزمالك-المتجه-للمغرب-لمواجهة-الوداد

يلحق طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعثة الفريق المتجه إلى المغرب لمواجهة الوداد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن طارق حامد أصبح جاهز من الناحية الطبية، بعد شفاءه بشكل كبير ولا شئ يعيقه طبياً من المشاركة، ولكن الأمر متوقف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعب، التي ستظهر بعد نزوله تدريات الفريق غداً.

ويأمل كارتيرون أن يكون اللاعب على أتم الجاهزية الفنية والبدنية، حتى يشارك في مباراة الوداد القادمة حتى ولو لدقائق، نظراً لمكانته الفنية العالية وتأثيرة الكبير في وسط ملعب الزمالك.

مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك: «الحساب مؤجل ولكنه قادم بإذن الله»

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقب تعادل الفريق مع ساجرادا بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وكتب مرتضى منصور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جمهور الزمالك العظيم لن نتحدث عن مباراة اليوم أو عن أي شئ يخص فريق الكرة قبل صافرة الحكم عقب نهاية مباراة الزمالك والوداد المغربي الأسبوع القادم".

وأكمل: "المطلوب الآن أن نكون كلنا خلف فريقنا وأولادنا والحساب مؤجل ولكنه قادم بإذن الله، الرجاء الهدوء لأن القرارات الإنفعالية في الوقت الحالي ليست حلًا وليست في مصلحة الفريق”.

تصريحات رضا عبد العال

شن رضا عبد العال هجوم على كارتيرون، بعد تعادل الزمالك مع ساجرادا الأنجولي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال رضا عبد العالي خلال فيديو نشره على صفحته: " منهم لله اللي رجعوا كارتيرون مره تانيع الزمالك، دا ساب الفريق واحنا بنلعب النهائئ وفي ظروف صعبة وكان بينا وبين الفوز بأفريقيا خطوة واحده".

وتابع: " إشراك شيكابالا من بداية المباراة أمام ساجرادا خطأ، فالرطوبه عاليه ودرجة الحرارة أيضاً فكان من الممكن أن يبقى كورقة رابحة، كما أن أشرف بن شرقي كان يجب البدء به بشكل أساسي".

وأختتم قائلاً: " اُطالب المستشار مرتضى منصور أن يقيل كارتيرون، ويعين تاكيس جونياس بدلاً منه فهو أفضل مدرير فني دخل مصر أخر 10 سنوات، وطريقة لعبه تناسب لاعبي الزمالك".