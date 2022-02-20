/680602/لأول-مرة-منذ-زواجهما-محمد-فراج-وبسنت-شوقي-ضيوف-برنامج-ABtalks

دوت الخليجيرصد حلقة بسنت شوقي ومحمد فراج في ABtalkd

وتعرض الحلقة في يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، والتاسعة بتوقيت الإمارات، وروج لها أنس بوخش على صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير انستجرام، إذ نشر صورة تجمعه وعلق عليها، قاىلا: «الحبيبان المفضلان في الساحة الفنية محمد فراج وبسنت شوقي».

وتابع: «هما ممثلان مصريان مشهوران لكن هذه المرة لن نراهما على السجادة الحمراء فحسب، بل على مقعد برنامجنا .. معاً».

محمد فراج يشارك في فيلم أهل الكهف

من ناحية أخرى بدأ فراج تصوير مشاهده المتبقية من مسلسل “أهل الكهف” في دولة تركيا بعدما كان من المقرر تصويره في المغرب، والعمل من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، عبدالرحمن أبو زهرة، مصطفى فهمي، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم، أحمد لوكسر، وأحمد الشربيني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفه، وإنتاج وليد منصور.

محمد فراج يتألق في دراما رمضان 2021

وأثبت الفنان محمد فراج تألقه من خلال مشاركته في مسلسلين درامين برمضان 2021، وهما مسلسل “لعبة نيوتن”، للفنانة منى ذكي ومحمد محمود وسيد رجب وعائشة ابن أحمد ودرات أحداثه حول حازم وهنا المتحابين يقرران إنجاب وليدهما المرتقب على الأراضي الأمريكية طمعًا في الجنسية، إلا أن عقبات كثيرة ستعترض طريقهما وتهدد بتدمير زواجهما، خاصة حين تبقى هنا في أمريكا ولا تعود.

أما العمل الثاني فكان من خلال مسلسل “ضد الكسر” بطولة الفنانة نيللي كريم، ولقاء الخميسي، ومصطفى درويش، وتارا عماد، وتدور الأحداث حول نجمة وسائل التواصل الإجتماعي سلمى، والتي تتعرض لمحاولة قتل فيتولى رئيس المباحث هاني القضية لكشف المعتدي في ظل وجود خلافات بينها وبين زوجها كريم ويتضح وجود أسرار غامضة في حياتها.