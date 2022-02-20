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بعد احتلال مصر المركز الأول أفريقيا بسرعة الانترنت
09:14 م - الأحد 20 فبراير 2022
علقت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدورها علي تقرير مؤشرOOKLA speed test.
دوت الخليج
لقياس سرعات الانترنت حيث استعرض التقرير احتلال مصر للمركز الأول علي القارة الأفريقية في ثبات متوسط سرعة الانترنت معبرة عن سعادتها قائلة معدل نمو الاتصالات في مصر في تزايد بشكل ملحوظ والجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية تشكل دائرة إنجازات مختلفة مما يكون له تأثير إيجابي علي الدولة في أكثر من مجال.
مرثا محروس: الانجازات المحققة تعزز وضع مصر علي الخريطة العالمية الرقمية
وأضافت" محروس" أن الانجازات المحققة تعزز من وضع مصر علي الخريطة العالمية الرقمية خاصة وأن مصر استعرضت للعالم تقرير التنمية الرقمية لعام ٢٠٢١ أمام لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا وأشادت قائلة الآن نشهد فترة حاسمة في تاريخ مصر فما حدث يعتبر نقلة نوعية لمصر بمجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشهادة العالم لافتة إلي أن هذه أول مشاركة لمصر في فعاليات عرض التقرير العربي معربة عن فخرها بردود الأفعال المشيدة بإنجازات مصر مؤكدة أن وضع مصر المستقر له صلة وثيقة بنمو معدل الاتصالات والتكنولوجيا في ظل السعي لبناء جمهورية جديدة لمجتمع رقمي متكامل.
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