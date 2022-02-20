/680599/حنفي-يعلن-تخصيص-1000-فدان-لاستزراع-الجمبرى-بالبحر-الأحمر

استعرض اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي، وبحضور اللواء يحيي كدواني، وكيل اللجنة، أبرز المشروعات التنموية والخدمية بمدن المحافظة بصفة عامة، وبمدينتي الشلاتين وحلايب بصفة خاصة، لارتباطهما بالأمن القومي. وعرض محافظ البحر الأحمر، أبرز الإنجازات والمشروعات التنموية والخدمية في مدن المحافظة، مشيراً إلى أهم المشروعات الحيوية التي شهدتها مدينتي الشلاتين وحلايب.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، أنه تم إنجاز عدداً من المشروعات فى قطاع مياة الشرب والصرف الصحي، لافتاً إلى أه تم توسعة السعة داخل محطات مياة الشرب من 3 مليون متر مكعب يوميا إلي 9 مليون متر مكعب يومياً لاسيما في ضوء التوسعات التي شهدتها المنطقة، وتم افتتاحها منذ 3 أسابيع فضلاً عن إقامة محطة تحلية مياه في حلايب بطاقة 3 مليون متر مكعب يومياً.

وأوضح محافظ البحر الأحمر خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد العوضي، أن هناك اهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية بمدن الجنوب، لافتاً إلى أن الشلاتين شهدت إنشاء أكبر مجزر آلي بطاقة استيعابية 200 رأس يومياً، بتكلفة 200 مليون جنية علي نفقة المحافظة ومن المتوقع أن يتم استلام الموقع نهائياً بعد عيد الفطر القادم ويتم بحث كيفية تحقيق أكبر قدر من الاستفادة الاستثمارية منه. وتابع اللواء حنفي: كما تم إقامة أكبر مشروع للتنمية بشلاتين بتكلفة 35 مليون جنية لإنتاج معظم الخضروات والفاكهة التي تغطي الشلاتين وحلايب بالكامل،

1000 فدان لاستزراع الجمبري بالبحر الأحمر

وأعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عن قيام المحافظة بتنفيذ مشروع يعد الأول من نوعه باستزراع الجمبري علي مساحة ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم استلام الموقع المخصص لإقامة المشروع منذ أسابيع، لافتاً إلى أنه يجري حالياً الانتهاء من الاستعدادات الخاصة تمهيدا لاقامته

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن ما شهدته مدينة حلايب من مشروعات وتنمية غير مسبوقة، حيث تم مد شبكات الكهرباء والإنارة وإقامة مدرسة واستكمال وتخطيط رصف الطرق الداخلية وإنشاء مقلب قمامة، فضلاً عن مشروع أكبر ميناء صيد ووحدات للإسكان البدوي علي غرار شلاتين.

لجنة الفاع والأمن القومى بمجلس النواب

في نهاية الاجتماع، أشاد رئيس وأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بجهود محافظ البحر الأحمر، في تنفيذ خطة الدولة في مدن المحافظة بصفة عامة، وفي مدينتي الشلاتين وحلايب بصفة خاصة، وذلك من خلال متابعته المستمرة لمعدلات التنفيذ للمشروعات في كل القطاعات، فضلاً عن جولاته الميدانية في كل المدن لمتابعة المشروعات الخدمية على أرض الواقع، واستجابة للعديد من مطالب المواطنين.