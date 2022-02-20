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إسكان النواب تستكمل دراسة الأثر التشريعي لتطبيق قانون التعاون الإسكاني

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 شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة،  استكمال دراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون رقم (14) لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني.

دوت الخليج

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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