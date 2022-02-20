/680596/إنتر-يسقط-بثنائية-أمام-ساسولو-وميلان-يواصل-التحليق-في-صدارة-إيطاليا

فشل إنتر ميلان في تحقيق الفوز على فريق ساسولو، ليتلقي خسارة بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حاول إنتر ميلان أن يحقق الفوز اليوم ولكن النتيجة المفاجأة تأتي بدون تحذير من الضيف ساسولو بالدوري، ليحرم الإنتر من صدارة الدوري الإيطالي على حساب إي سي ميلان بفارق نقطيتين.

ساسولو يفتح خط هجومه ويضرب إنتر

ضرب ساسولو بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، عن طريق جايكومو راسبادوري، والتي أكد جانالوكا سكاماكا في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر المباراة ويسجل الهدف الثاني.

نجح أندريا كونسيلي حارس مرمى نادي ساسولو من التصدي لسيل هجمات إنتر ميلان والتي حاولت من تعديل النتيجة، ولكن أندريا كان لهم بالمرصاد.

لمشاهدة تصديات أندريا كونسيلي حارس مرمى ساسولو أمام إنتر ميلان وملخص المباراة اضغط مباراة كبيرة قدمها الحارس أندريا كونسيلي في مواجهة هجوم إنتر 🧤🔝#إنتر_ساسولو | #الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيو @SassuoloUS pic.twitter.com/ITZ49Ipn70 — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) February 20, 2022 .

ميلان يحلق في الصدارة بعد تعثر إنتر

بهذه الخسارة يتصدر إي سي ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة، من أصل 26 مباراة، نجح فيها من تسجيل 52 هدف، فيما تلقت شباكة 28 هدف.

يتجمد رصيد إنتر ميلان عند النقطة الـ 54 ، في وصافة الدوري الإيطالي الممتاز، من أصل 25 مباراة، نجح من خلالها أن يسجل 55 هدف، فيما تلقت شباكة 22 هدف.

ساسولو يحقق الفوز على كبار إيطاليا خارج أرضية

ونجح ساسولو من حصد الثلاث نقاط من مباراة اليوم على إنتر ميلان، ليتواجد في المركز الحادي عشر، برصيد 33 نقطة، من أصل 26 مباراة، نجح من خلالها من تسجيل 43 هدف، وتلقي شباكة 44 هدف في هذا الموسم حتى الأن.

وبهذا الفوز يتفوق نادي ساسولو تحقيق الفوز، في الثلاث مباريات خارج أرضه، على أكبر أندية الدوري الإيطالي، والتي جاء على أولها يوفينتوس ومن بعده إي سي ميلان، وفي الأخير إنتر ميلان.