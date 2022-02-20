/680593/تامر-حسني-يكشف-تفاصيل-فيلمه-الجديد-بحبك-بالتعاون-مع-هنا-الزاهد

كشف الفنان تامر حسني عن استعداده لتجربة سينمائية جديدة، يخوضها خلال الفترة القليلة المقيلة، اتت بعنوان «بحبك»، والتي من المقرر أن يشارك بها أحد الوجوه الشابة والجديدة لم يعلن حتى الآن.

دوت الخليجيرصد تفاصيل فيلم تامر حسني الجديد بالتعاون مع هنا الزاهد

نشر الفنان تامر حسني عدد من الصور من كواليس تصوير اليوم الثاني لفيلم "بحبك" مع الفنانة هنا الزاهد، مع الفنانة الشابة هنا الزاهد، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق على هذه الصور وقال:"دي صور من اول يومين تصوير لفيلمنا الجديد ( بحبك ) طبعاً في ناس هتقرا اسم الفيلم بحبِك و ناس هتقراه بحبَك دا طبعاً مقصود عشان في درامة الفيلم هنبحث طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى و بحبَك من الأنثى للرجل في احداث فعلاً محيره جداً"

فيلم تامر حسني الجديد بمشاركة هنا الزاهد وحمدي المرغني

وأضاف تامر حسني عن فيلم "بحبك"، قائلاً: "الفيلم اكيد فيه ضحك بس في إطار رومانسي بحت مش موجود بقاله كتير اتشرفت بمشاركة نجمة اليوم و المستقبل الجميله هنا الزاهد و مبسوط اني اول من اكتشفها في بداية حياتها و في الفيلم دا بكتشفها تاني و بقدمها بشكل جديد عليها و عليكم و مبسوط جداً لمشاركة حبيب قلبي نجم الكوميديا الكبير حمدي المرغني اللي هيعمل ان شاء الله شغل رهيب في الفيلم كعادته الجميله، وللأسف لسه مصورش علشان انزل صوره بس في اول يوم تصوير له ههريه صور”.

الفنان تامر حسني من كواليس فيلم بحبك

وتحدث تامر عن المواهب الجديدة التي يقدمها من خلال فيلم "بحبك"، وحمس جمهور لإنتظار المزيد عن الفليم وصور من أحداثه والمواهب الشابة التي ستشارك فيه خلال الفترة القادمة، وقال:"و انتظروا بعد ايام انضمام نجمه جميله مميزه من نجوم المستقبل اللي هيكون ليها مستقبل كبير ان شاء الله، و فرحان جداً بإنضمام الفنان الموهوب اوي مدحت إسماعيل اللي عامل دور زي العسل و ربنا يكتبله فيه كل النجاح و يكرمه و يكرمنا معاه".

وختم تامر حسني كلامه عن الفيلم بكتابة عدد من صناع الفيلم، وعن مدى قربهم لقلبه، حيث قال:"الفيلم من إنتاج حبايب قلبي وأصدقاء العمر سينرچي احمد بدوي، تي ايتش برودكشن حسام حسني، سكاي ليميت أحمد الدسوقي".