مفاجأة.. سعد الصغير يطلق برنامج جديد على قناة الشمس.. تفاصيل

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دوت الخليجيرصد تفاصيل برنامج سعد الصغير الجديد على قناة الشمس

وينطلق برنامج سعد الصغير خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تكون مواعيده في يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساء، ويقدم سعد خلاله فقرات فنية ممتعة مع عدد من النجوم، ومن المقرر أن يقدم عدد من أغنياته المتميزة خلال فقرات البرنامج.

انفصال برلنتي عامر عن سعد الصغير

الجدير بالذكر أنه أثار سعد الصغير وزوجته الثانية برلنتي عامر الجدل، بعد أن نشرت الاخيرة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلنة عن انفصالها من سعد الصغير، فكتبت: بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي».

وفضل سعد عدم الرد على تصريح برلنتي عامر بشأن انفاصلهما، وشارك مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، يحتفل بهم بتكريمه من مهرجان موسم الرياض، بعد عرض مسرحيته الجديدة «كازانوفا».

سعد الصغير بملابس إمرأة في مسرحية كازانوفا

جاء ذلك بعد أن تداول رواد السوشيال ميديا صور لسعد بشخصية سيدة ذات شعر نبيتي وميكاب حاد، وأخذوا ينتقدونه انتقادًا لازعًا، فمنهم من علق قائلًا: "نقرأ الفاتحة ع الرجوله.. لا حول ولاقوة إلا بالله".

أبطال مسرحية كازانوفا

جمعت مسرحية كزانوفا النجمين حسن الرداد وعمرو يوسف مرة ثانية بعد تعاون واحد بينهما منذأكثر من 15 عام، ويشارك معهما في بطولة المسرحية عدد من النجوم في مصر والوطن العربي، مثل: نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، ياسر الطبجي وسليمان عيد، ومعهم المطرب الشعبي سعد الصغير، لما تحتويه المسرحية من كوميديا وإستعراضات وبعض الأغاني الشعبية له، المسرحية من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتم عرضها في موسم الرياض.

الجدير بالذكر أنه اشتهر بأغنيته «هتجوز»، وهي من أغانيه التي لاقت استحسان عديدين، وفي الوقت نفسه تم انتقاده من عدد من النقاد ولاقت بعض أغنياته اتهامات بكونها قد تحمل تلميحات وصفها البعض بـ المسفة