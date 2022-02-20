وزير الري يتابع إجراءات التعامل مع موجة الأمطار والسيول

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اليوم تقريراً يستعرض موقف الإجراءات التى إتخذتها أجهزة الوزارة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول التى تعرضت لها محافظات بنى سويف والمنيا وجنوب سيناء والبحر الأحمر خلال يومي ١٨ ، ١٩ فبراير الجاري .

وأظهر التقرير الدور الهام الذى قامت به أعمال الحماية التي نفذتها الوزارة لحماية الأفراد والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول ، وكذلك نجاح جهود التحذير المبكر الصادرة عن الوزارة فى تلافي الآثار السلبية للأمطار الغزيرة ، من خلال تخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالوجه البحرى وشمال الصعيد .

وأشار عبد العاطى للدور الهام الذى يقوم به مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط بالوزارة فى رصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ ٧٢ ساعة ، وما يلى ذلك من إجراءات لتحذير كافة الجهات التنفيذية المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأفراد والمنشآت من آثار الأمطار الغزيرة والسيول.

وأظهر التقرير أن أعمال الحماية بمحافظة بني سويف وهى عبارة عن عدد (٨) بحيرات وحاجز ترابي تمكنت من تقليل الآثار الضارة لموجة الأمطار الغزيرة وما تبعها من سيول على المواطنين والمنشآت والبنية التحتية بقرية سنور ، حيث تعرضت محافظة بنى سويف من مساء الجمعه ١٨ فبراير ويوم السبت ١٩ فبراير لسقوط أمطار غزيرة أدت إلى حدوث سيول ، والتى وصلت الى البحيرات الصناعية التى تم إنشاؤها بغرض حماية محافظة بنى سويف ، ثم وصلت مياه السيول إلى القناة الصناعية لوادى سيل سنور وذلك اعتبارا من مساء يوم السبت ١٩ فبراير ، وقدرت المياه المحتجزة بأعمال الحماية أو المارة بالوادي بحوالى ٥١ مليون متر مكعب من المياه ، وهذه الكمية تحدث بزمن تكرارى قدره ٣٠٠ عام ، وقد حدث قطع فى جسر المخر منتصف ليلة السبت وتم التحرك الفورى للتعامل مع هذا القطع بإستخدام معدات وزارة الرى ومحافظة بنى سويف.

وبمحافظة المنيا تم مرور حوالى ١.٥٠ مليون م٣ من مياه الأمطار المتساقطة على المحافظة بوادي الشيخ بأمان الى نهر النيل عن طريق مخر سيل وادي الشيخ ، وقد مرت المياه بالمخر بكل سلاسة ودون التسبب في إحداث أى أضرار أو خسائر تذكر.

وفى محافظة البحر الأحمر .. تمكنت أعمال الحماية وهى عبارة عن عدد (٢) بحيرة بوادي عربة بالزعفرانة ، وعدد (١) بحيرة بوادي الحواشية من حماية مدينة رأس غارب وقرية الزعفرانة والمنشآت الحيوية والبترولية بالمنطقة من أخطار السيول ، وحصاد ٧٦٥ ألف متر مكعب من المياه.

فيما تمكنت أعمال الحماية المنفذة على وادي حبران (عدد ١ سد) و وادي ميعر (عدد ٢ سد) بمحافظة جنوب سيناء فى حماية مدينة طور سيناء وحصاد حوالى ١٠٠ الف م٣ من المياه ، لخدمة تجمعات ميعر وحبران والوادى بمدينة طور ، وحماية طريق النفق – شرم الشيخ ، وخطوط الغاز ، وأبراج الكهرباء من اخطار السيول ، بالإضافة لتغذية الخزان الجوفى بمنطقة سهل القاع.

وصرح الوزير بأن وزارة الموارد المائية والري رفعت درجة الإستنفار بكافة أجهزة الوزارة لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة ، مع إستمرار المرور الدورى والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار.

ونوه بجهود الوزارة السابقة وما تم بإنشاء ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول خلال الفترة من عام ٢٠١٤ وحتى الآن ، مضيفاً أن أعمال الحماية من أخطار السيول وفرت الحماية اللازمة للمواطنين وحماية مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط إتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن إستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعى.