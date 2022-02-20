سمير فرج يكشف العقوبات الأمريكية على روسيا حال غزو أوكرانيا

قال اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي إن أزمة روسيا وأوكرانيا اندلعت من الأساس بعد طلب كرواتيا الانضمام لحلف الناتو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، أن روسيا بدأت في حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا ويظهر عبر الأقمار الصناعية أنها حشود هجومية بما ينذر بعملية عسكرية وحال حدوثها ستكتسح روسيا المعركة بالنظر لحجم الجيشين.

وتابع اللواء الدكتور سمير فرج أن الملف مازال مشتعلا واليوم لجأت أمريكا للورقة الأخيرة ولوحت بالعقوبات على روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالحديث عن 14 عقوبة الأولى تقضي بمعاقبة بوتين وفريقه شخصيا.

وأوضح أن أمريكا ومعظم الدول الأوروبية سحبت رعاياها من أوكرانيا خوفا من مصير ما حدث في أفغانستان والمشهد الشهير بتعلق الرعايا بالطائرات في الهواء.

وكشف فرج عدد من العقوبات التي تهدد بها أمريكا روسيا بمنع دخول مسئولين روس أمريكا وفرض عقوبة اقتصادية تقضي بمنع العملة الصعبة عن روسيا عن طريق نظام السويفت العالمي كما تم التأكيد على مساعدة مصر لاستخراج الغاز لتعويض الغاز الروسي ومساعدة أوروبا حال حدوث نقص.

وكشف اللواء سمير فرج عن مدى التأثير على مصر حال نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا خاصة أن التأثيرات ستطول العالم أجمع وبالنسبة لمصر فإن الدولتين الأكبر في تصدير القمح ومصر أكبر مستورد للقمح وعلينا البحث عن بدائل.



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