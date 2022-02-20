جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، إن مستشفيات جامعة القناة حققت نجاحًا كبيرًا فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار لمرضى عمليات القسطرة.





وأضاف مندور حسبما أفاد بيان صحفى، اليوم الأحد، أن تلك المبادرة التى تهدف إلى رفع المعاناة عن المرضى، من خلال القضاء على قوائم الانتظار لاسيما الجراحات الحرجة التى تحتاج لتدخلات طبية دقيقة، أسهمت بدورها فى القضاء على معاناة المرضى من الانتظار لعدة سنوات. وأوضح أن إجمالى حالات القسطرة القلبية التى تم إجراؤها بلغ منذ بداية يناير 2019 وحتى 20 فبراير الجارى 1502 حالات حيث تم إجراء 1331 عملية قسطرة قلب، و137 قسطرة طرفية، 190 حاله قسطرة علاجية وتوسيع وتركيب دعامات و36 حالة قسطرة مخية و100 حاله جراحة أوعية دموية وقسطرة طرفية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراء 1502 عملية قسطرة قلب بمستشفى قناة السويس الجامعى منذ 2019 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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